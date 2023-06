Strašáci v jídle. Jsme národ zmanipulovaný prodejci výživy, říká doktor Fořt

Jsou některé potraviny zdravější než ty ostatní? Jaká jsou (ne)zdravá jídla, v jejichž hodnocení se věda mýlila a dnes už o nich smýšlí jinak? Jak se v průběhu posledních padesáti let proměnilo to, co jíme, a jak se to podepsalo na našem zdraví? Proč se hovězí či vepřové maso ocitá v nemilosti? Skutečně mají na explozi obezity vliv i obezogeny, tedy chemie všude kolem nás? A dá se jídlem prodloužit život? I to jsme probírali s jedním z nejuznávanějších českých expertů v oblastech zdravé výživy a hubnutí, o nichž napsal dvaadvacet knih, RNDr. PETREM FOŘTEM (77), CSc. | foto: Lundák Petr, MAFRA