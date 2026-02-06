Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Petra Burgrová
Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho rychlost ovlivňuje genetika, věk či svalová hmota, důležitou roli hraje i strava – ta může metabolismus zpomalovat, nebo naopak podporovat jeho aktivitu.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Metabolismus je soubor chemických procesů v těle, díky kterým získáváme energii z potravy. Tato energie je potřebná pro základní životní funkce, jako je dýchání, činnost srdce, trávení, ale i pro pohyb a myšlení. Rychlost metabolismu určuje, jak efektivně tělo tuto energii využívá a kolik kalorií spálí.

Bílkoviny v jídelníčku často chybí. Kolik jich potřebujeme a kde je brát

Bílkoviny jako základ

Jednou z nejdůležitějších složek stravy pro podporu metabolismu jsou bílkoviny. Tělo potřebuje na jejich trávení víc energie než na zpracování tuků nebo sacharidů, což se označuje jako tzv. termický efekt potravy.

Mezi kvalitní zdroje bílkovin patří například libové maso, vejce, ryby, luštěniny, tofu nebo řecký jogurt. Pravidelný příjem bílkovin navíc pomáhá udržovat svalovou hmotu, která sama o sobě zvyšuje klidový metabolismus.

Čočka se šalotkou a kuřecími balíčky

Čočka se šalotkou a kuřecími balíčky

Recept

Střední

60 min


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Výhodné nákupy, podcast, osobnosti i charita. Magazín Ona Dnes je s vámi 20 let

Ilustrační snímek

Před dvaceti lety přišla na svět pondělní příloha deníku MF DNES Ona Dnes a s ní také internetová stránka Ona, která je dnes jako magazín součástí zpravodajského portálu iDNES.cz. Pojďte si s námi...

6. února 2026

Oblékněte se do vroubků. Manšestr vás zahřeje a je navíc trendy

Kalhoty, cena 599 Kč

Vroubky úzké či široké, tkanina příjemná na dotek, s jemným vlasem, prodyšná, trvanlivá pevná, teplá – to je manšestr. Máte doma aspoň jeden manšestrový kousek? Teď je totiž trendy!

6. února 2026

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

6. února 2026

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

6. února 2026

Hudba nás doprovází všude, poté máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka

Hostem podcastu NA KAFI byla speciální pedagožka a muzikoterapeutka Barbora...

Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho...

6. února 2026

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

6. února 2026

Třes rukou při trémě nezastavujte, spíš ho podpořte. Expert o úzkosti a jak jí čelit

Premium
Vnímáme ji jako veskrze negativní a otravný stav, navzdory tomu, že bychom měli...

Úzkostní byli i naši předkové. Úzkost nás odjakživa varuje před neznámým nebezpečím. Dokonce by se dalo říct, že je první, co na světě zažíváme, než nás přiloží mamince k prsu, vysvětluje terapeut...

5. února 2026

Od šikany k úspěchu. Lidé už nás neberou jako striptérky, říká mistryně v pole dance

Premium
Růžena Kunstýřová

Tanci se Růžena Kunstýřová věnuje od dětství, k pole dance se však dostala až v dospělosti, a to víceméně náhodou. Díky cílevědomosti a píli dnes sbírá ceny ze světových soutěží a má další ambice. V...

5. února 2026

Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.

Známý chirurg a bývalý primář v rozhovoru pro Rozstřel komentuje současnou politickou kulturu, vzpomíná na léčení Václava Havla a vyjadřuje se také ke korupčním kauzám v nemocnicích. Profesor Pavel...

5. února 2026

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

5. února 2026  8:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

10 let života navíc? Zdravé spaní ovlivňuje naši kondici více, než si myslíme

Ve spolupráci
České kvalitní matrace Tropico

Přestože v posteli strávíme třetinu života, často výběru matrace věnujeme méně pozornosti než volbě nového telefonu. Přitom kvalitní zdravé spaní dokáže prokazatelně prodloužit život a zlepšit jeho...

5. února 2026

Místo krásného obočí znetvořený obličej. Žena doplatila na kosmetický trend

Alergická reakce ženu vyděsila.

Dvaatřicetiletá Kelsey Cleave chtěla mít dokonalé obočí na plánované dovolené v Mexiku. Zašla tedy do kosmetického salonu, kde si ho nechala upravit a nabarvit. A právě barva jí způsobila extrémní...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.