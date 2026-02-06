Metabolismus je soubor chemických procesů v těle, díky kterým získáváme energii z potravy. Tato energie je potřebná pro základní životní funkce, jako je dýchání, činnost srdce, trávení, ale i pro pohyb a myšlení. Rychlost metabolismu určuje, jak efektivně tělo tuto energii využívá a kolik kalorií spálí.
|
Bílkoviny v jídelníčku často chybí. Kolik jich potřebujeme a kde je brát
Bílkoviny jako základ
Jednou z nejdůležitějších složek stravy pro podporu metabolismu jsou bílkoviny. Tělo potřebuje na jejich trávení víc energie než na zpracování tuků nebo sacharidů, což se označuje jako tzv. termický efekt potravy.
Mezi kvalitní zdroje bílkovin patří například libové maso, vejce, ryby, luštěniny, tofu nebo řecký jogurt. Pravidelný příjem bílkovin navíc pomáhá udržovat svalovou hmotu, která sama o sobě zvyšuje klidový metabolismus.