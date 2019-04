Nebojte se prošlých potravin, o rok déle vydrží mouka, hořčice i káva

Jaro je tady, zima skončila rychle. Vyrazili jste na chalupu pustit dovnitř čerstvý vzduch a dát do pucu zahradu. Při pobíhání venku pěkně vyhládne, až dostanete chuť na párek s hořčicí. Jenže jste ji zapomněli koupit. V kredenci je sice „plnotučná“ z loňského října, z doby, kdy jste chatu zazimovali, ale dá se vůbec jíst? Pokud jste ji loni neotevřeli, pak pravděpodobně ano.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Hořčice, stejně jako některé další výrobky, vydrží celý jeden rok poté, co „projde“ datum napsané na víčku u formulky „minimální trvanlivost do...“.

„Datum minimální trvanlivosti (anglicky best before, německy mindestens haltbar bis, pozn. red.) najdete na odolnějších a pomaleji se kazících potravinách. Vyjadřuje, že v nejlepší kondici je potravina před uvedeným datem. To však neznamená, že po něm se již nedá pozřít,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest, kde připravili seznam potravin a dobu, po kterou jsou poživatelné po uplynutí minimální trvanlivosti.

Rok po době trvanlivosti mouka, káva i med

„Pokud má výrobek s označením ‚minimální trvanlivost do...‘ neporušený obal a byl skladován v předepsaných podmínkách, zkontrolujte ho nejdříve svými smysly. Vypadá, voní a chutná dobře? Neobjevili se v něm škůdci nebo plíseň? Pak je bezpečné jej pozřít,“ dodává Hoffmannová.

Jeden rok po uplynutí minimální trvanlivosti vydrží například i mouky, káva nebo med. Na druhé straně jsou výrobky, které mají na obalu oznámení „spotřebujte do...“.

Sníst, či vyhodit? Pokud má potravina prošlé datum minimální trvanlivosti, nevyhazujte ji automaticky do odpadu a zaměřte se na čtyři základní ukazatele, podle nichž lze poznat, zda je výrobek vhodný ke konzumaci: 1. Skladovali jste potraviny v předepsaných podmínkách? 2. Má výrobek neporušený obal? 3. Vypadá, chutná a voní dobře? 4. Neobjevili se v potravině škůdci?

„Značí datum spotřeby neboli použitelnosti a určuje dobu, po kterou je u rychle se kazících potravin zaručena bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Najdete je například na zákuscích, rybách, mletém mase, balených houbách nebo u výrobků z chladicího pultu,“ vysvětluje Hana Hoffmannová.

Pokud datum spotřeby (anglicky use by date, německy zu verbrauchen bis, pozn. red.) uplyne, nesmí se potravina dál prodávat a není bezpečné ji konzumovat.

Spotřeba neomezeně dlouho

Do třetice jsou pak potraviny, na kterých žádné datum spotřeby či minimální trvanlivosti nenajdeme. U ovoce a zeleniny či pečiva je to jasné, v kuchyni používáme ale výrobky, které jsou schopné vydržet teoreticky neomezeně dlouho – například ocet nebo sůl. Ale i lihoviny. Doba spotřeby není uvedena ani na obalu cukru – ten, stejně jako sůl, do sebe nepouští vodu a bakterie se nemají na jeho povrchu čím živit a rychle hynou.

Datum expirace nenajdete ani na etiketě vína. Zde platí pár pravidel. Jakékoliv otevřené víno můžete skladovat v lednici a spotřebovat do 10 dnů. Většina vín, která koupíte v obchodě, není vhodná pro archivaci a platí, že čím mladší, tím lepší, důraz je kladen na svěžest vína.

Jak dlouho vydrží? 1 rok: těstoviny, rýže, káva a kakao, mouka, koření, konzervované potraviny, med, hořčice, cukr, sůl 6 měsíců: zavařeniny, mražené ovoce a zelenina 2 měsíce: ovesné vločky, müsli 28 dnů: oříšky, trvanlivé mléko, oplatky, rostlinné oleje 21 dnů: vejce, tvrdý sýr 14 dnů: čokoláda 10 dnů: zrající sýr 5 dnů: jogurt (ten se po uplynutí data minimální trvanlivosti nekazí, ubývají v něm však bakteriální kultury), balený krájený salám

Další pravidlem pak je, že vína ze severní polokoule je po zakoupení nejlepší vypít do dubna následujícího roku, vína z jižní polokoule pak do března. Obchodníci však uvádějí, že většina lahvových vín je kupujícími spotřebována do 48 hodin. U archivních vín je samozřejmě stáří devíza, kterou víno přibírá na kvalitě i ceně.

Zákazníci si pojmy „minimální trvanlivost“ a „datum spotřeby“ často zaměňují. Aby člověk ušetřil a omezil plýtvání potravinami, je dobré tyto údaje na obalech sledovat.

„Různé druhy potravin vydrží při správném skladování v pořádku jinak dlouho. Těstoviny, rýže nebo mouka jsou v pořádku i rok po uplynutí minimální trvanlivosti. Ovesné vločky nebo müsli neschovávejte ve spíži déle než dva měsíce po expiraci. Jogurt uchovávaný v lednici můžete bez obav sníst i pět dní po překročení data minimální trvanlivosti,“ uzavírá Hoffmannová.