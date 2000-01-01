Alergie na potraviny a různé intolerance jsou stále častější. Některé složky stravy patří mezi silné alergeny, jiné mohou zhoršovat trávení nebo vyvolávat histaminové či pseudoalergické reakce. Tady je přehled 30 potravin, na které je dobré si dát pozor.
Mléko může způsobovat alergii na bílkovinu (kasein), která vyvolává trávicí potíže nebo kožní reakce, a zároveň i intoleranci laktózy, jež vede především k nadýmání, průjmům nebo bolestem břicha. Podobné potíže mohou vyvolávat i další mléčné výrobky, zejména ty s vyšším obsahem laktózy.
Vejce mohou vyvolávat alergii na vaječné bílkoviny a způsobovat kožní i trávicí potíže.
Obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves) obsahují bílkovinu lepek, která může u citlivých jedinců spouštět celiakii, vyvolat alergii na pšenici nebo způsobovat intoleranci projevující se nadýmáním, únavou a bolestmi břicha.
Ořechy jsou silné alergeny, které mohou vyvolat i závažné anafylaktické reakce.
Ryby mohou způsobit silnou alergii na bílkoviny, která bývá často celoživotní a může mít i závažný průběh. U některých lidí navíc mohou hlavně nesprávně skladované ryby vyvolat reakci i kvůli vysokému obsahu histaminu, což je problém zejména u osob s histaminovou intolerancí.
I mořské plody mohou vyvolat silnou alergii, protože obsahují bílkoviny, které často spouštějí přecitlivělou reakci organismu.
Celer patří mezi častější potravinové alergeny, hlavně ve střední Evropě. U lidí s pylovou alergií může někdy vyvolat tzv. zkříženou reakci, kdy tělo reaguje na celer podobně jako na pyl.
Rajčata mohou způsobovat histaminové reakce nebo zhoršovat reflux.
Jahody mohou u citlivých osob, zejména u dětí, vyvolat nepříjemné reakce, jako je svědění v ústech, otok rtů nebo kopřivka. Často nejde o skutečnou alergii, ale o tzv. pseudoalergickou reakci spojenou s uvolňováním histaminu, nikoli s klasickou imunitní alergickou odpovědí.
Citrusové plody mohou dráždit trávení a vyvolávat alergické či histaminové reakce.
Čokoláda obsahuje látky uvolňující histamin a může zhoršovat bolesti hlavy či kožní potíže.
Sýry (zejména zrající) obsahují vysoké množství histaminu a mohou vyvolat bolesti hlavy či zažívací potíže.
Uzeniny často obsahují vyšší množství histaminu, který vzniká během zrání a skladování masa, a zároveň mohou být zdrojem různých aditiv, jako jsou konzervanty, dusitany nebo zvýrazňovače chuti. Tyto látky mohou u citlivějších osob dráždit organismus a přispívat k nepříjemným reakcím, například bolestem hlavy, zažívacím potížím nebo kožním projevům.
Alkohol (zejména víno) může blokovat odbourávání histaminu a zhoršovat jeho účinky.
Káva může způsobit intoleranci na kofein a dráždit žaludek, i když nejde o typický alergen.
Kukuřice může u některých lidí vyvolat alergickou reakci nebo potravinovou intoleranci, i když skutečná alergie je poměrně vzácná. Častěji než samotná kukuřice způsobují potíže její zpracované formy.
Banány mohou u citlivých osob vyvolat histaminovou nebo intoleranční reakci. Čím jsou zralejší, tím více obsahují biogenních aminů, které mohou tyto potíže spustit.
Avokádo není běžný potravinový alergen, ale zejména u lidí s alergií na latex může vyvolat alergickou reakci. Vhodné není ani pro lidi s histaminovou intolerancí.
Špenát má přirozeně vyšší obsah histaminu, a proto může u citlivých osob vyvolat intoleranční reakce nebo zhoršit potíže.
Lilek patří mezi potraviny, které mohou zhoršovat histaminovou intoleranci. Po konzumaci se mohou objevit zažívací potíže, kožní vyrážky, bolesti hlavy či rýma.
Paprika může u citlivějších lidí zhoršovat trávení, protože obsahuje látky, které mohou dráždit žaludeční sliznici a zvyšovat reflux či pálení žáhy. U některých osob se může projevit také intolerance s nadýmáním, bolestí břicha nebo zhoršením střevních potíží, případně může u histaminové intolerance přispívat ke zhoršení příznaků. Vzácně se může objevit i alergie na papriku, která už je imunitní reakcí a může způsobit kožní, trávicí i dechové obtíže.
Kiwi může vyvolat alergickou reakci, protože obsahuje specifické bílkoviny a enzymy. Často se objevuje i zkřížená alergie s latexem.
Mrkev může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci nebo tzv. zkříženou alergii – nejčastěji u lidí s pylovou alergií a to například na břízu.
Med může vyvolávat alergické reakce, například v důsledku obsahu pylových zrn. Zároveň může způsobovat i pseudoalergické reakce, a to kvůli obsahu histaminu nebo látek podporujících jeho uvolňování.
Skořice může u citlivých osob vyvolat alergickou nebo pseudoalergickou reakci a zhoršovat podráždění trávení.
Fermentované potraviny (kysané zelí, kimchi) obsahují vysoké množství histaminu, který může spustit intoleranční reakce u citlivých osob.
