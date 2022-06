Když je pšenice a mléko problém, může trpět celé tělo

Premium Procestoval všechny světadíly, zdolával vysoké hory. Bylo mu přes šedesát, když vystoupal do šesti a půl tisíce metrů....

Nepleťte si alergii a nachlazení. Tipy, jak nemoci odlišit

Alergie, nebo nachlazení? To se přece pozná, ne? Pro mnoho lidí to však není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Jak si...