Žena na vozíku otevřeně hovoří o sexuálním životě, také se stala matkou

Blondýnka z USA chce podpořit všechny osoby, které trpí nějakým tělesným nebo mentálním postižením. Od dětství si všímá, že ji lidé berou jinak. Nelíbí se jí, že ji mají za méněcennou a jednají s ní jako s malým dítětem. Ačkoli potřebuje asistenci, funguje jako každý jiný dospělý.

„Téma sexu je u lidí s postižením stále tabu. A já bych to ráda změnila. Myslím, že by si lidé už měli uvědomit, že i my máme nějaké potřeby a touhy. Jsme v tomto směru stejní jako naprosto zdraví lidé. Ano, i já mám sex a nestydím se o tom mluvit, protože je to naprosto přirozené,“ uvedla žena na Instagramu, kde pravidelně informuje fanoušky o své každodenní rutině.

Vystupovat veřejně se rozhodla poté, co se po dokončení vysoké školy přestěhovala do Chicaga a snažila se najít si práci. Po několika pohovorech stále neměla jedinou nabídku na adekvátní pracovní místo a začala propadat zoufalství. Pro všechny zaměstnavatele bylo totiž její postižení neakceptovatelné.

„Chtěla jsem to vzdát. Byla jsem opravdu na dně. Psychicky jsem byla úplně vyčerpaná. Myslela jsem si, že nic v životě nemá smysl, že to nikam nedotáhnu. Najednou pro mě byla vidina budoucnosti tak černá, že jsem to málem nedokázala snést,“ pokračovala žena.

Nakonec se na ni ale usmálo štěstí. Potkala muže svého života, otěhotněla, stala se maminkou a na vše se dnes dívá úplně jinak. Je podle ní velmi důležité mít vedle sebe člověka, který vás bude podporovat. „Těhotenství bylo náročné a porod také. Musela jsem mít císařský řez a o miminko se sama plně postarat nemohu, vždy potřebuji asistenci. Nejsem ale na světě sama. Všechno dokáže uzdravit láska. Myslím tím bolest duše. Svět zapomíná na to, jak moc je důležité šířit lásku,“ dodala.