„Kdyby mě nenašla u silnice náhodná kolemjdoucí, pravděpodobně bych neměla šanci přežít. Dodnes jí vděčím za to, že jsem na světě. Nějaký čas se o mě starali v nemocnici úžasné sestřičky a pak mě adoptovala rodina v USA,“ uvedla žena.
Měla ale velké problémy se začleněním se mezi ostatní a anglicky začala mluvit až ve věku devíti let. Prodělala také několik operací rukou, protože měla srostlé prsty a na druhé ruce jich měla dokonce šest. „Nepamatuji si na všechno, ale některé vzpomínky nejsou hezké. Bylo to náročné období. Přesto jsem věděla, že se to musí stát, abych mohla mít normální život. Měla jsem okolo sebe milující rodinu, která mi byla vždy oporou,“ pokračovala.
Ráda vzpomíná na období, kdy chodila na základní i střední školu. Nikdy nezažila šikanu a děti ji mezi sebe přijaly naprosto skvěle. Snažila se sportovat a nakonec se jí zalíbil skating, kterému naprosto propadla. Kromě toho se také živí jako modelka. Absence nohou ji v zásadě nikdy příliš nebránila dělat to, co doopravdy miluje. „Kromě skatu miluji i surf, lyžování nebo basketbal. Zahrála jsem si i ve filmu nebo seriálu. Cítím se skvěle. Když potřebuji někam dojet rychle, jezdím speciálně upraveným autem a po městě se pohybuji na vozíčku. Vyhovuje mi to,“ pokračovala.
Velkou fanouškovskou základnu má i na Instagramu a velké podpory se jí dostává od jejího partnera, pro kterého je vším. „Je opravdu neskutečná. A je oslnivě krásná. Říkám, že jsem měl štěstí, když jsem ji potkal,“ dodal.