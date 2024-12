Muž má pouze jednu končetinu, svým životem jde ostatním příkladem

Tima původem z Ruska matka opustila ihned po porodu. Měl ale štěstí, protože si ho adoptoval pár z USA. Choval se k němu jako ke zdravému chlapci a podporoval ho.

„Jako malý jsem měl protézy. Měl jsem pocit, že s nimi to nejsem já. Lépe jsem se pohyboval bez nich. Když je nemám, pak jsem to já. Vše mi jde líp. Tak už jsem se k nim nikdy nevracel,“ uvedl Tim pro Dailymail.

Biologická matka Tima byla vystavena velmi silné radiaci během nehody jaderné elektrárny v Černobylu. Lékaři jí pár let po incidentu tvrdili, že může otěhotnět a dítě bude plně v pořádku. Bohužel tomu tak nebylo.

„Nikomu nic nevyčítám, jsem šťastný člověk. Vážně žiji skvělý život a je mi na světě krásně. Myslím, že i s jednou rukou můžete mít snový život. Cvičím, posiluji, cestuji, chodím s přáteli do baru. Dělám vše jako ostatní a jsem rád na světě. Vše je jen o tom, jak k věcem přistupujeme,“ pokračoval.

Za jeho pozitivní přístup k životu prý může především jeho adoptivní matka Virginia, která se k němu vždy chovala hezky a s úctou. Vychovala ho jako svobodná matka, protože jeho adoptivní otec zemřel, když byl hodně malý. „Jsem jí vděčný za to, jaký jsem. A děkuji jí za to. Vystudoval jsem vysokou školu a vždy v ní měl plnou podporu. Vždy říká, že mi stačí pohledět do očí a vidí tu sílu, kterou v sobě mám,“ doplnil. Skvělým parťákem mu je i jeho pes, kterého má vždy u sebe.