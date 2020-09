Jak funguje a co s tělem ženy udělá pilulka po příliš bezstarostné noci

Co doopravdy dělá pilulka „po“ s ženským tělem? Jak funguje a jaké má vedlejší účinky? Pilulka zlidověla také pod názvem jejího nejznámějšího výrobce Postinor. Ve skutečnosti jsou aktuálně v České republice celkem čtyři různé značky, které nabízí ve svých tabletkách záchranu od nechtěného těhotenství. Odborně se bavíme o postkoitalní antikoncepci, název naprosto odpovídá použití.

Jak to funguje?

Tabletky fungují na dvojím principu. Hormonální pilulky pracují tak, že zahustí hlen v děložním hrdle, čímž se podstatně ztíží proniknutí spermie do vajíčka. O to se postarají vysoké dávky hormonu levonorgestrelu. Pokud už do vajíčka spermie pronikla, nedojde k jeho uhnízdění v děloze (např. Escapelle a Postinor-2).

Nehormonální pilulky obsahují látku ulipristal acetát a působí na oddálení uvolnění vajíčka. V době ovulace tak nemůže dojít k oplodnění (např. EllaOne). U všech způsobů je třeba užívat tabletku ideálně do 24 hodin po nechráněném styku a nejdéle 72.

Lékaři upozorňují, že pilulka by neměla nahrazovat běžnou antikoncepci a obecně se věří, že by se neměla užívat příliš často. S jejím užitím se totiž pojí vedlejší účinky, které se mohou s každým dalším použitím zhoršovat.

Na co se připravit?

Nejčastěji se ženy potýkají se zvracením, nevolností, citlivostí až bolestivostí prsou nebo bolestí hlavy. Při použití běžné hormonální pilulky ženy bolí prsa, protože v léku obsažený progesteron zvětšuje prsní žlázu. Potýkají se s nadýmáním, rychlými změnami nálad, ospalostí, zmateností a dalšími příznaky, které bývají typické právě pro počátek těhotenství, upozorňují gynekologové.

Při použití postkoitální antikoncepce by žena měla být připravena i na opoždění menstruace, její delší a výrazně těžší průběh. Pokud se však menstruace nedostaví vůbec, je na místě udělat si těhotenský test.

Lékaři se obecně shodují, že její použití je bezpečné. Doporučují, aby ji ženy nepoužívaly víckrát jak dvakrát do měsíce. Stále platí, že s každým dalším užitím se zvyšuje pravděpodobnost vedlejších efektů nebo jejich zhoršování.