Na vlastní kůži. Jak jsem bojovala s postcovidovým syndromem

Jsem mladá, zdravá, nemám nadváhu, když chytnu chřipku či angínu, obejde se to bez větších obtíží, případného „koroňáka“ zvládnu, říkala jsem si. Když onemocněl partner, zdálo se, že od něj covid nechytnu, ale po devíti dnech jsem ulehla i já. Oba jsme měli rozdílné příznaky.



V prvních dnech ho sužovala hodně vysoká teplota, mě ne, já ztratila čich a chuť, on ne. Společná byla únava, bolest hlavy (ta byla snad nejhorším příznakem), rýma. Onemocnění jako takové odeznělo zhruba po týdnu, vyhráno nebylo, tedy u mě ne.

Popravdě, netušila jsem, že existuje něco jako postcovidový syndrom. Ano, sice jsem slyšela o přetrvávající únavě, ale nic víc. Po asi deseti dnech od vypuknutí nemoci jsem už chtěla normálně fungovat, bylo mi fajn, ovšem nebyla jsem například schopná pořádně pracovat, psát, vytvořit souvislou větu, často mě trápila bolest hlavy, i když jinak na tento neduh netrpím. Navíc se objevily i psychické potíže. Následující tři týdny se mi zkrátka ani za mák nelíbily.

Někdy jsem byla i dost zoufalá ze stavu, který jsem prožívala. Začala jsem se tedy o postcovidový syndrom zajímat. Upřímně, syndrom jako takový mi přišel podstatně horší než samotná nemoc. Dnes, přibližně po měsíci a půl, je konečně vše v pořádku, zdá se. Tímto určitě nechci nikoho děsit, vyvolávat paniku, ale informovat o možném trápení a také poradit, jak vlastně hledat pomoc.

Únava, dušnost i poruchy spánku

Obrátila jsem se na praktického lékaře Rodiona Schwarze z Přílepské ordinace a externího konzultanta Konopných lékáren, který se postcovidovým syndromem zabývá.



Co vše vlastně postcovidový syndrom představuje?

Postcovidový syndrom lze shrnout jako soubor příznaků po prodělaném onemocnění covid-19, bez závislosti na tom, jak těžký byl průběh nemoci. Nejčastěji jsou to například nevysvětlitelná únava či náhlá dušnost, poruchy spánku, špatná fyzická kondice, sklony k depresím, potíže se zažíváním či zvýšené vypadávání vlasů .

Já si například nějaké následky nepřipouštěla, i tím, že jsem průběh nemoci měla lehčí formou, evidentně však na samotném průběhu nemoci nezáleží, je to tak?

S postcovidovým syndromem přicházím do styku dnes a denně. A nemluvím jen o pacientech, kteří prošli těžkým průběhem nemoci a jejich stav vyžadoval intenzivní léčbu v nemocnicích. Měl jsem pacienty, kteří i relativně těžší průběh onemocnění zvládli doma, aby nezatěžovali zdravotnický systém. A také ty, kteří měli naprosto lehký průběh, a i ti ke mně přichází s těžkým postcovidovým syndromem.

Můžeme říci, jestli postcovidový syndrom trápí více muži či ženy?

Zdá se, že to nemá závislost na pohlaví či věku.

Když mám po covidu následky, jsem stále infekční?

Reinfekce sice hrozí (hlavně u zmutovaných forem viru), ale pravděpodobnost infekčnosti je nízká.

S návštěvou lékaře většinou otálíme, nechceme působit jako slaboši, co nezvládnou nějaký zdravotní problém, ale je u postcovidového syndromu lepší čekat na odeznění potíží, nebo vyhledat odborníka?

Doporučuji vyhledat lékaře, který má hlavně povědomí o postcovidovém syndromu. Na specializaci v tuto chvíli skutečně nezáleží, protože jde o natolik obšírnou symptomatiku, že téměř vždy zasahuje do více oborů.

MUDr. Rodion Schwarz je lékař, který se postcovidovým syndromem zabývá

Jak je možné, že tato nemoc přináší následky, se kterými si lékaři sami často nevědí rady?

Vysvětluji si to tím, jaký je charakter samotného covidu-19. Je to nakonec podobné průběhu covidu, který je také nevyzpytatelný. Mám mezi pacienty 25letého mladíka, který skončil na JIPu, a 84letého seniora, který je těžce polymorbidní, náhodně jsme ho testovali, zjistili, že je silně pozitivní a jediný projev, který on zaznamenal, byla lehce zvýšená teplota a ztráta chuti k jídlu. To se u něj projevilo jen tak, že ten den k obědu nesnědl obvyklých šest knedlíků, ale dal si pouze čtyři.

Víte, jak dlouho obvykle potíže přetrvávají?

Neléčené potíže mohou přetrvávat týdny i měsíce. Máme pacienty, kteří prodělali covid v srpnu 2020 a teprve nyní se k nám dostali, a to díky tomu, že se této léčbě intenzivně věnujeme a stále zlepšujeme i samotný postup léčby, který je víceúrovňový. Dá se říci, že jsme již opustili všeobecná doporučení ve smyslu „jezte vitaminy a odpočívejte a vše bude fajn“. Už měsíce se snažíme najít způsob, jak lidem, kteří trpí těmito obtížemi po prodělání covidu-19, pomoci.

Projevy nazývané postcovidovým syndromem medicína často neumí vysvětlit. Je třeba volit více úrovní léčby. Řešíme to tak, že odebereme kompletně krev a změříme saturaci kyslíku. Pacient má například pocit, že jeho krev se okysličuje hůře, ale objektivně zjistíme, že je vše v pořádku. To má vysvětlení psychogenní. Ale vždy tomu tak není.

Co se nám nakonec osvědčilo, je infuzní terapie. Tablety často po covidu zažívací trakt nepřijímá dobře. Když pacient pozře tisíc miligramů vitaminu C, tělo si vezme sotva zlomek z tohoto množství a zbytek vyloučí. Ale při podání vysoké dávky vitaminů a minerálů rovnou do žíly, pak ještě například s postcovodivým odvarem z bylin, to funguje a tělo využije celou dávku. Lidé si tuto naši metodu chválí a ze své dosavadní praxe mohu říct, že zatím nám vždy zabere právě tento postup.

Mohou být následky po covidu trvalé?

V tuto chvíli nelze říci, zda ano, či ne, protože jej známe zhruba rok. Nemoc také stále mutuje. Z praxe však vyplývá, že pokud nejsou včas „naplněné sypky zrním, hladomor pokračuje a zhoršuje se“. Tělo strádá a pacienti to častokrát nedokáže zlepšit jen stravou a spánkem.

Existuje prevence postcovidového syndromu?

Po prodělaném onemocnění se snažit posilovat svou tělesnou i duševní schránku. Neklesat na mysli, oprostit se od projevu agrese, méně sledovat televizi a více pobývat v přírodě. Také se nám osvědčila postcovidová bylinná směs v odvarech. Ta obsahuje 11 bylin - například koprníček walichův, pornátku kokosovou, kozinec blanitý a další). Pacienti ji pijí dvakrát denně po dobu jednoho měsíce a dojdou si aspoň jednou týdně na infuzi multivitaminu s vysokou dávkou vitaminu C (odpovídá cca 80 kilogramům pomerančů).