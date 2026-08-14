Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Sedm důvodů, proč posilovat záda a hrudník. Chráníte tím i srdce

Autor:
Při posilování se často soustředíme na nohy, břicho nebo hýždě. Vědci ovšem upozorňují i na další partie, které bychom neměli přehlížet. Zdravější svaly zad a hrudníku například podle nové studie souvisejí s nižším rizikem infarktu. Podporují také páteř, ramena nebo zdravý metabolismus.
Část 1/4
ilustrační snímek

Posilování horní poloviny těla nevyžaduje žádné „tajné triky“, stačí staré známé cviky. Prsní svaly zapojíte například při klasickém kliku, kliku o zeď nebo bench pressu. Záda zase posílí různé druhy přítahů, veslování či stahování horní kladky. Silový trénink přitom neprospívá jen svalům, podle American Heart Association má pozitivní vliv i na kardiovaskulární zdraví.

Cvičení pro zdravá záda: vyzkoušejte zázračné „prkno“

A nejde jen o srdce a cévy. Důvodů, proč záda a hrudník posilovat, je víc:

1. Nižší riziko infarktu

Když vědci nedávno s pomocí umělé inteligence analyzovali CT snímky více než 1 700 lidí, narazili na zajímavou souvislost. Lidé se zdravějšími svaly zad a hrudníku měli výrazně nižší riziko infarktu a předčasného úmrtí. Nešlo přitom o velikost svalů, ale především o složení svalové tkáně – zejména o množství tuku, které obsahovala.

Cvičení

Sledovat další díly na iDNES.tv

Čím méně tuku lidé měli ve svalové tkáni, tím nižší u nich bylo riziko infarktu. Při zvýšení svalové denzity o deset bodů klesalo riziko přibližně o 31 procent. Podobnou souvislost vědci pozorovali i u rizika úmrtí během následujících deseti let. Studie sice neprokázala příčinu a následek, vztah však zůstal patrný i po zohlednění dalších rizikových faktorů.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody

Na plovárně na Žofíně v Praze během letní neděle v roce 1963.

V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...

Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela

Carrie Fischerová pózuje ve zlatých bikinách, které její princezna Leia nosila...

Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....

Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky

Herečka Kirsten Dunstová na počátku její kariéry (vlevo) a dnes. Zuby má o...

Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?

Chcete snížit cholesterol? Těchto třicet potravin zařaďte do jídelníčku

ilustrační snímek

Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin,...

Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci

Jako vejce vejci. Jako dvojčata. Jako sourozenci.

Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....

Neteře princezny Diany i modrá krev z Monaka. Aristokratky kralují i módě

Módní svět má nový fenomén – mladé aristokratky, které propojují královský...

Módní svět má nový fenomén – mladé aristokratky, které propojují královský původ s luxusními značkami, přehlídkami i sociálními sítěmi. Vedle hereček a influencerek dnes udávají trendy také...

14. srpna 2026

Sedm důvodů, proč posilovat záda a hrudník. Chráníte tím i srdce

ilustrační snímek

Při posilování se často soustředíme na nohy, břicho nebo hýždě. Vědci ovšem upozorňují i na další partie, které bychom neměli přehlížet. Zdravější svaly zad a hrudníku například podle nové studie...

14. srpna 2026

KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?

Genevi&#232;ve Gradová a Louis de Funés ve filmu Četník ze Saint Tropez (1964)

„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...

vydáno 14. srpna 2026

Slunce, horko a sex. Jak léto ovlivňuje naši touhu a proč na muže působí odlišně

Premium
ilustrační snímek

Víc slunce, světla, volna, fyzických aktivit i příležitostí k seznámení. A naopak míň svršků a stresu. To všechno může na první pohled působit jako ideální kulisy pro aktivnější sexuální život. Jenže...

13. srpna 2026

Nechávají si lámat zdravé nohy. Za pár centimetrů platí miliony

ilustrační snímek

Místo nového účesu nebo tetování několikaměsíční léčba, berle a chirurgicky přerušené kosti. Na sociálních sítích přibývají lidé, kteří si nechávají prodloužit zdravé nohy, aby získali několik...

13. srpna 2026,  aktualizováno  17:18

Bývalá žena basketbalové legendy se ráda předvádí. V 52 letech má co ukázat

Larsa ráda ukazuje fanouškům své vylepšené tělo.

Larsa Pippenová je známá americká televizní hvězda, podnikatelka a bývalá manželka legendárního basketbalisty Scottieho Pippena. Proslavila se především účinkováním v reality show The Real Housewives...

13. srpna 2026  8:50

Nemocné dítě daleko od domova. Kdo mu předepíše léky a kolik za ošetření dáte

S akutním zdravotním problémem můžete vzít dítě i k jinému lékaři, než kde je registrované.

Nemoci a úrazy u dětí nejsou nic příjemného ani pro rodiče. V době dovolených je navíc může zkomplikovat to, že lékař, u kterého jsou děti registrované, je daleko. Kam můžete přijít s nemocným...

13. srpna 2026

Budíte se v létě vedrem? Na vině může být matrace a zadržování tepla

Ve spolupráci
Jak kvalitně spát a žít déle?

Tropické noci s sebou přinášejí převalování, neklidný spánek a probouzení v krůpějích potu. Málokdo si však uvědomuje, že za nočním horkem nestojí jen vysoká teplota vzduchu v místnosti. Zásadním...

13. srpna 2026

Tělo prozradí víc, než si myslíme. Víte, jak se projevuje stres, jak strachy?

Ilustrační snímek

Nejde o dramatický zlom ani náhlý kolaps. Psychická nepohoda často přichází tiše a nenápadně. Únava, horší spánek nebo ztráta radosti z věcí, které jsme dříve milovali, mohou být signály, že naše...

13. srpna 2026

Pořiďte si dokonalé kosmetické trio na léto: mlha, ochrana a poopalovák

Ilustrační snímek

Každá máme pár kosmetických přípravků, bez nichž se neobejdeme v každodenním kolotoči, ani na dovolené. Patří k těm vašim i naše letní trio? Pokud ne, určitě ho tam zařaďte.

13. srpna 2026

Chcete snížit cholesterol? Těchto třicet potravin zařaďte do jídelníčku

ilustrační snímek

Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin,...

13. srpna 2026

Sedm rohlíků, slanina a cukroví na snídani. Tomáš se projedl k 265 kilogramům

Trpělivost přinesla růže. Tomáš vstoupil na pódium se sebevědomým úsměvem.

Tomáš miloval jídlo. I když dřív býval aktivním sportovcem, sladké a tučné pokrmy se staly středobodem jeho života. Projedl se až k těžko uvěřitelné váze 265 kilogramů. Nemohl chodit, stát a spát...

13. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×