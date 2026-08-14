Posilování horní poloviny těla nevyžaduje žádné „tajné triky“, stačí staré známé cviky. Prsní svaly zapojíte například při klasickém kliku, kliku o zeď nebo bench pressu. Záda zase posílí různé druhy přítahů, veslování či stahování horní kladky. Silový trénink přitom neprospívá jen svalům, podle American Heart Association má pozitivní vliv i na kardiovaskulární zdraví.
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Cvičení pro zdravá záda: vyzkoušejte zázračné „prkno“
A nejde jen o srdce a cévy. Důvodů, proč záda a hrudník posilovat, je víc:
1. Nižší riziko infarktu
Když vědci nedávno s pomocí umělé inteligence analyzovali CT snímky více než 1 700 lidí, narazili na zajímavou souvislost. Lidé se zdravějšími svaly zad a hrudníku měli výrazně nižší riziko infarktu a předčasného úmrtí. Nešlo přitom o velikost svalů, ale především o složení svalové tkáně – zejména o množství tuku, které obsahovala.
Čím méně tuku lidé měli ve svalové tkáni, tím nižší u nich bylo riziko infarktu. Při zvýšení svalové denzity o deset bodů klesalo riziko přibližně o 31 procent. Podobnou souvislost vědci pozorovali i u rizika úmrtí během následujících deseti let. Studie sice neprokázala příčinu a následek, vztah však zůstal patrný i po zohlednění dalších rizikových faktorů.