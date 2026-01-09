„Nemusíte se trápit s těžkými činkami. Jde cvičit s vahou vlastního těla. V tom je ten zakopaný pes. A hlavní výhodou takového cvičení je fakt, že to můžete dělat v pohodlí domova. A nemusíte polevovat ani na dovolené. Klidně si zacvičíte na pláži,“ uvedla žena v jednom ze svým videí na Instagramu.
Pravidelně informuje své fanoušky, co mají dělat, aby se cítili lépe a hlavně byli zdraví. Podle Kate jsou svaly základ, který by se neměl opomíjet. Extrémní hubnutí, minimum jídla a žádný pohyb vedou k podvýživě a naopak na těle napáchají víc škody. Být extrémně hubený bez svalové hmoty je nebezpečné podobně jako být extrémně obézní.
„Říkám, že by se o tom mělo učit už na tělesné výchově na základní škole. Děti ani netuší, proč mají sportovat a hýbat se. Sport je pro ně otrava, mají to mnohdy za trest. Někdy by měl do všech osnov zařadit, že bez svalů vaše tělo zkrátka nepojede jako dobrý stroj,“ míní.
Alespoň tedy o všem mluví veřejně a věří, že se informace o zdravém životním stylu dostanou ke všem. „Věřím, že chcete být v kondici všichni a chcete to předávat dětem,“ pokračovala. Se zdravým životním style se ovšem nepojí pouze pravidelný pohyb a tolik důležité posilování. Kate podotýká, že je jídlo klíčem k úspěchu. A hlavně zmiňuje potřebu bílkovin.
„Tvaroh, maso. Když víte, že přes den do sebe nic takového nedostanete, tak vsaďte na bílkoviny v prášku. Udělejte si koktejl. Přizpůsobte to zkrátka tomu, co vám chutná. Protože nemůžete udržet dlouhodobě něco, co vás štve. A co vám nechutná. Okamžitě se vrátíte k nezdravým návykům,“ dodala. Zdá se, že je tedy recept na super tělo jednoduchý, hlavně je ale potřeba se k němu odhodlat a pak vydržet.