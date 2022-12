Žena je závislá na čokoládě, vévodí jejímu jídelníčku

Jade se těší na narozeniny, Vánoce a jiné svátky, kdy jí rodina může něčím obdarovat. Pokaždé si přeje oblíbené tyčinky a sama si je na Vánoce kupuje v rodinném balení.

„Vždycky jsem měla problém s jídlem. Nejhorší to ale bylo, když jsem se odstěhovala od rodičů. Hodně jsem zhubla. Nedokázala jsem do sebe nic dostat a plakala jsem při pohledu do zrcadla. Věděla jsem, že se nejedná o anorexii, nechtěla jsem hubnout. Jen jsem nemohla jíst. A tehdy se sušenky staly tím jediným, co jsem byla schopna pozřít,“ svěřila se zoufalá žena pro portál Mirror.

Jídlo je pro ženu celkově noční můrou. většinu jídel do sebe dostává na sílu. Některé dny nejí vůbec. Má asi šest pokrmů, které jsou pro ni přijatelné. Ale moc je nestřídá. „Prosila jsem doktory, ať mi zavedou hadičku do žaludku. Přála bych si už nikdy nemuset jíst. Ale to je nereálné. Jsem nemocná a vím, že mám problém. Zraňuje mě, když se na mě lidé dívají skrz prsty. Zkoušela už jsem všechno možné, ale stále se čokolád nedokážu vzdát,“ pokračovala.

Dostává do sebe minimum potřebných živin a zdravotně na tom není nejlépe. Rodina se jí snažila pomoct a doporučila jí nejlepší výživové poradce i lékaře. Její stav se však nezlepšil. „Jíst s někým u stolu je pro mě peklo. Sedím tam a nejím. Moje rodina to nese těžce,“ dodala.