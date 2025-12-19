Jak snížit cholesterol a chránit srdce. Portfoliová dieta se vrací na scénu

Autor:
Pestrý jídelníček plný ovoce, zeleniny, vlákniny a zdravých tuků. Takzvaná portfoliová dieta je snem každého nutričního poradce – a je také vědecky podložená. Snižuje škodlivý cholesterol a podle nejnovějších poznatků i riziko srdečních onemocnění, infarktu a mrtvice.
Část 1/3
ilustrační snímek

Stravovací režim zvaný portfoliová dieta vznikl už dvacet let nazpátek. Původním cílem bylo zejména snižovat hladinu „zlého“ (LDL) cholesterolu. „To dokáže spousta různých jídel, ale každé jen trochu, většinou o pět až deset procent. Myšlenkou portfoliové diety bylo je nakombinovat mnoho takových jídel, a úspěšnost tak zvýšit,“ vysvětlila magazínu Harvard Health Publishing dietoložka Andrea Glennová.

Nesnížil se jen cholesterol…

Tipy na vhodné pokrmy:

  • Polévka ze zeleniny a luštěnin
  • Lilkové ratatouille
  • Restované tofu se zeleninou
  • Hummus
  • Ovesná kaše se sojovým mlékem, ovocem a oříšky
  • Krájené jablko s oříškovým máslem
  • Jogurt se směsí ořechu a semínek

Zdroj: Harvard Medical School

Fungovalo to. Výzkumy v průběhu let potvrdily, že portfoliový jídelníček pomáhá snížit LDL cholesterol v těle až o 30 procent. V roce 2023 však vědci odhalili ještě další výhody. V časopise Circulation vyšly výsledky časosběrné studie výzkumníků z Harvardu, mezi nimiž byla právě i Glennová.

Její tým už od 80. let sledoval stravovací návyky více než 210 tisíc lidí. A srovnání se zásadami portfoliové diety ukázalo, že její potenciál je ještě větší, než se předpokládalo. Účastníci, kteří se jich (byť nevědomky) drželi nejvíc, měli o 14 procent nižší riziko rozvoje srdečních chorob včetně infarktu. Měli totiž v krvi menší podíl některých zánětlivých látek, které přispívají k nebezpečnému ucpávání tepen.

Jak tedy portfoliová dieta vypadá?



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Žena má za sebou extrémní proměnu. Zhubla a je k nepoznání

Shodila desítky kilo, ale k dokonalosti jí to nestačilo. Měla totiž na těle...

Čtyřiatřicetiletá Amy Kane z Chicaga ještě před lety plakala, kdykoli se na sebe podívala do zrcadla. Byla nešťastná ze své obezity a toužila mít štíhlejší a zdravější tělo. „Měla jsem pocit, že mám...

Koupele pro klid a pohodu. Stačí drobné detaily a budete jako nová

V chladných dnech je horká lázeň k nezaplacení. Ovšem i během koupele myslete...

Domácí koupel může po těžkém dni zcela změnit vaše vnitřní nastavení a přinést pocit štěstí a uvolnění. A přitom stačí tak málo - teplá voda, sůl nebo bylinky.

19. prosince 2025

Čas oslnit. S těmito pomocníky zazáříte na vánoční party jako hvězda

Nová řada Power Stay od Avon je jako stvořená pro celodenní líčení pro ženy v...

Ať už vás čeká vánoční večírek v práci, nebo se chystáte jen tak posedět s kamarádkami, máme pro vás pár tipů, jak zazářit.

19. prosince 2025

Vánoční NA KAFI: Svátky o samotě vás mohou posílit, o pocitech mluvte

Hostem podcastu NA KAFI byla psychoterapeutka platformy Hedepy Petra Taye

Ať už nám v tomto roce zemřel blízký člověk, dospělé děti vylétly z hnízda, nebo jsme se třeba rozvedli či rozešli, mnoho lidí čekají letos Vánoce o samotě. Jak s nimi co nejlépe naložit, aby v nás...

19. prosince 2025

Jak snížit cholesterol a chránit srdce. Portfoliová dieta se vrací na scénu

ilustrační snímek

Pestrý jídelníček plný ovoce, zeleniny, vlákniny a zdravých tuků. Takzvaná portfoliová dieta je snem každého nutričního poradce – a je také vědecky podložená. Snižuje škodlivý cholesterol a podle...

19. prosince 2025

Perníčky plněné marmeládou

Perníčky plněné marmeládou
Recept

Střední

60 min

Aby byly perníčky jemnější, naplňte je marmeládou.

Fenomén moderní láska. Stereotypy do dnešních vztahů nepatří, hlavní je svoboda

Premium
Personalisté a šéfové se dělí do dvou kategorií. Jedni tvrdí, že milostné...

„Láska je láska,“ pěla už před lety Lucie Bílá a předběhla tak dobu stírání genderových rozdílů. Jenže nejde jen o pohlaví. Vždyť ještě našim praprababičkám vybírali partnera pro život dost možná...

18. prosince 2025

Syndrom zlomeného srdce hrozí hlavně o Vánocích. Podobá se infarktu, varuje lékař

Premium
Aleš Linhart

Největšími zabijáky Čechů jsou stále nemoci srdce a cév. Na svědomí mají asi 40 % všech úmrtí. Problémy s tímto klíčovým orgánem ročně stojí život téměř 50 tisíc lidí. Jak se hůře vede „kardiakům“ v...

18. prosince 2025

Zemřel návrhář Antony Price, oblékal nejen Bowieho. Tyto modely ho proslavily

Antony Price zemřel ve věku osmdesáti let

Antony Price, britský módní návrhář, který je zodpovědný za některé z outfitů, které si v minulosti oblíbily mimo jiné hvězdy jako hudebník David Bowie, kapela Roxy Music nebo královna Camilla,...

18. prosince 2025  12:29

Z plastik už se nevymluví. Kardashianová má tělo jako vytesané z kamene

Kim Kardashianová představuje absolutní dokonalost.

Pár plastik profesionální celebrita a podnikatelka Kim Kardashianová přiznala, ale pak bylo „ticho po pěšině“. Nyní však vypadá, jako by byla dokonalou sochou z mramoru, která je bez jediné vrásky, a...

18. prosince 2025  8:27

Svátky nesnáší, ale vánoční módu umí. Nejpůsobivější outfity Melanie Trumpové

Melana Trumpová a Santa Claus (8. 12. 2025)

První dáma USA Melania Trumpová Vánoce příliš v lásce nemá. Před sedmi lety si v tajně nahraném telefonátu stěžovala na „nemilou“ povinnost vyzdobit Bílý dům. Jako manželku staronového prezidenta ji...

18. prosince 2025

Vánoční zvyky ve světě: kde číhá kočka a kde se zdobí vatou

Pokud nejste zrovna zručná hospodyně, není ostudou si cukroví koupit.

Ty naše svátky si asi neumíte představit bez stromku, kapra, světýlek a dárků… Ještě kdyby nasněžilo! Ale ne všude to mají stejně, dokonce ani podobně. Kde číhá kočka a kde se neobejdou bez...

18. prosince 2025

Svátečně v páru. Kdy jindy se sladit s partnerem než o Vánocích

Ležérní komplet s přiměřenou dávkou lesku a třpytu může korespondovat i s víc...

Vánoční večírky, návštěvy příbuzných, štědrovečerní večeře, Silvestr – přesně to jsou ty chvíle, kdy se chystáte vyrazit někam ve dvou. A jak to udělat, aby vám to slušelo jako týmu?

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.