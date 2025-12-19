Stravovací režim zvaný portfoliová dieta vznikl už dvacet let nazpátek. Původním cílem bylo zejména snižovat hladinu „zlého“ (LDL) cholesterolu. „To dokáže spousta různých jídel, ale každé jen trochu, většinou o pět až deset procent. Myšlenkou portfoliové diety bylo je nakombinovat mnoho takových jídel, a úspěšnost tak zvýšit,“ vysvětlila magazínu Harvard Health Publishing dietoložka Andrea Glennová.
Nesnížil se jen cholesterol…
Tipy na vhodné pokrmy:
Zdroj: Harvard Medical School
Fungovalo to. Výzkumy v průběhu let potvrdily, že portfoliový jídelníček pomáhá snížit LDL cholesterol v těle až o 30 procent. V roce 2023 však vědci odhalili ještě další výhody. V časopise Circulation vyšly výsledky časosběrné studie výzkumníků z Harvardu, mezi nimiž byla právě i Glennová.
Její tým už od 80. let sledoval stravovací návyky více než 210 tisíc lidí. A srovnání se zásadami portfoliové diety ukázalo, že její potenciál je ještě větší, než se předpokládalo. Účastníci, kteří se jich (byť nevědomky) drželi nejvíc, měli o 14 procent nižší riziko rozvoje srdečních chorob včetně infarktu. Měli totiž v krvi menší podíl některých zánětlivých látek, které přispívají k nebezpečnému ucpávání tepen.
Jak tedy portfoliová dieta vypadá?