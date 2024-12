Porodů do vody přibývá, klystýrům odzvonilo. Jaké jsou porodnické trendy

Část 1/6

Z kozy raději do dřepu

Vertikální polohy a pohyb jsou z hlediska fyziologie nejvýhodnější, a to jak v první, tak při druhé době porodní. Porod v aktivních polohách méně bolí, je rychlejší a snazší pro rodící ženu i miminko. Dítě má víc prostoru v pánvi a je lépe zásobené kyslíkem, méně často je potřeba podat ženě umělý oxytocin, porod probíhá rychleji, není nutné přistoupit k nástřihu, císařskému řezu…

„Pokud se žena pohybuje, třeba pohupuje nebo občas popojde, je to pro porod ve většině případů ideální. Vertikální, čili vzpřímené polohy ale nejsou jen chůze nebo stání, patří sem i dřep, poloha na všech čtyřech, různé sezení či klečení s oporou nebo třeba leh na boku,“ vysvětluje Milena Jeřábková, antropoložka a vystudovaná dula, která na proměnách porodnictví dlouhá léta pracovala například s organizací Aperio a nyní s Nadačním fondem Propolis 33.

„Rutinní polohování žen do pozice na zádech by se mělo považovat za zásah do přirozeného běhu porodu a měli bychom si položit otázku, zda je taková intervence opodstatněná,“ tvrdí profesorka Ank De Jonge shrnuje jednu z velkých studií, které porovnávaly porody ve vertikálních polohách s těmi vleže a pololeže.

Několik pokrokových porodnic v Česku nabízí těhotným místo přece jen poněkud potupného gynekologického lůžka porodní gauč, což je skládací stavebnice složená ze dvou velkých čtvercových matrací s různými výkroji, doplněná o množství polštářů, vaků a podložek. Jednak odpadá pocit bezmocné pacientky dané na pospas lékaře na sofistikovaném porodnickém lůžku zvaném gynekologická koza a ještě může být gauč díky jednoduché manipulaci variabilní oporou jak jí, tak jejímu doprovodu. Při porodu i po něm v prvních hodinách s miminkem v náručí.