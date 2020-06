12:00 , aktualizováno 12:00

Když se před pár týdny v rámci protikoronavirových opatření nesměli tatínkové účastnit porodů, vyvolalo to bouři nevole. A přitom to není tak dávno, kdy by je ani nenapadlo hrnout se na sál, slovo dula nikdo neznal a novorozenci se vozili domů na zadním sedadle auta v náručí matky. Co vše se za třicet let změnilo?