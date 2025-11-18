„První dítě jsem měla v šestnácti letech s prvním partnerem. S dalším mužem jsem měla další tři děti. Se třetím mám dvojčata a ty další čtyři mám nyní se svým manželem Williamem a těšíme se, že rodinu ještě víc rozšíříme. Děti jsou požehnáním a do našich životů přinášejí spoustu radosti. Učí nás novým věcem a díky nim jsme lepšími lidmi. Myslím, že obzvlášť v dnešní uspěchané době bychom se od dětí měli učit,“ uvedla žena.
Ačkoli si tolik dětí užívá, uznává také, že starost o ně není jednoduchá. Všem dětem se chce maximálně věnovat, a to stojí spoustu úsilí i času. Každé ráno musí vstávat ve čtyři hodiny, aby dětem stihla připravit svačiny i obědy do školy. Kromě toho je také češe a pomáhá jim s oblékáním, aby je následně mohla autem odvézt do školky a školy.
„Když jsou děti ve škole, mám už u sebe jen miminko. Stíhám uvařit, uklidit a věnovat se sobě. Pak opět nastává čas vyzvedávání děti. Na to se moc těším. Nejsem zvyklá být sama bez nich a jsem ráda, když jsme všichni pohromadě,“ pokračovala devítinásobná maminka.
Doma mají zavedená pravidla a každé z dětí má své povinnosti. Přes týden se nedívají na televizi, ale hrají deskové hry a každou středu společně chodí do kostela. Manžel Whitney každý den kromě víkendů odjíždí do práce z domova v pět hodin ráno a vrací se mezi sedmou a osmou večerní. Vše je tedy na ní. Pomáhá jí o víkendech a večer čte dětem pohádky. Přesto by žena neměnila a naopak chce ještě větší počet dětí.
„Nevím, na jakém čísle se nakonec zastavíme. Ale rozhodně chceme další děti. Lidé mě často slovně napadají a hlavně na sociálních sítích mi píší nevhodné zprávy i komentáře. Myslí si, že jsem nechutná a měla bych brát antikoncepci. Ve skutečnosti jsem ale už dvakrát přes antikoncepci otěhotněla. Můj lékař mi říká, že jsem neuvěřitelně plodná,“ doplnila se smíchem žena, která se například už od léta připravuje na vánoční svátky a shání dárky. Kdyby totiž měla vše shánět najednou, neměla by šanci vše zvládnout. „Pod naším stromkem je vždy tak obrovská hromada dárků, že se mezi tím všech těch devět dětí ztrácí,“ dodala.