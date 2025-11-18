Žena má devět dětí a chce další. Rození bere jako poslání

Autor:
  8:09
Sedmadvacetiletá Whitney Dawnová z USA má devět dětí se čtyřmi muži. Rození potomků miluje, první přivedla na svět už v šestnácti letech. A s rozšiřováním rodiny ještě zdaleka není u konce. Jejím snem je mít dvacet dětí. „Původně jsem to neplánovala, ale má to tak být,“ myslí si.
Žena má v plánu rodit další děti. Bere to jako svou životní cestu, která jí...

Žena má v plánu rodit další děti. Bere to jako svou životní cestu, která jí byla určena. „Vnímám to jako osud. Mělo to tak být,“ říká. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Whittney Dawnová
Whittney Dawnová
Whittney Dawnová
Whittney Dawnová
7 fotografií

„První dítě jsem měla v šestnácti letech s prvním partnerem. S dalším mužem jsem měla další tři děti. Se třetím mám dvojčata a ty další čtyři mám nyní se svým manželem Williamem a těšíme se, že rodinu ještě víc rozšíříme. Děti jsou požehnáním a do našich životů přinášejí spoustu radosti. Učí nás novým věcem a díky nim jsme lepšími lidmi. Myslím, že obzvlášť v dnešní uspěchané době bychom se od dětí měli učit,“ uvedla žena.

Žena má v plánu rodit další děti. Bere to jako svou životní cestu, která jí byla určena. „Vnímám to jako osud. Mělo to tak být,“ říká.
Whittney Dawnová
Whittney Dawnová
Whittney Dawnová
7 fotografií

Ačkoli si tolik dětí užívá, uznává také, že starost o ně není jednoduchá. Všem dětem se chce maximálně věnovat, a to stojí spoustu úsilí i času. Každé ráno musí vstávat ve čtyři hodiny, aby dětem stihla připravit svačiny i obědy do školy. Kromě toho je také češe a pomáhá jim s oblékáním, aby je následně mohla autem odvézt do školky a školy.

„Když jsou děti ve škole, mám už u sebe jen miminko. Stíhám uvařit, uklidit a věnovat se sobě. Pak opět nastává čas vyzvedávání děti. Na to se moc těším. Nejsem zvyklá být sama bez nich a jsem ráda, když jsme všichni pohromadě,“ pokračovala devítinásobná maminka.

Doma mají zavedená pravidla a každé z dětí má své povinnosti. Přes týden se nedívají na televizi, ale hrají deskové hry a každou středu společně chodí do kostela. Manžel Whitney každý den kromě víkendů odjíždí do práce z domova v pět hodin ráno a vrací se mezi sedmou a osmou večerní. Vše je tedy na ní. Pomáhá jí o víkendech a večer čte dětem pohádky. Přesto by žena neměnila a naopak chce ještě větší počet dětí.

„Nevím, na jakém čísle se nakonec zastavíme. Ale rozhodně chceme další děti. Lidé mě často slovně napadají a hlavně na sociálních sítích mi píší nevhodné zprávy i komentáře. Myslí si, že jsem nechutná a měla bych brát antikoncepci. Ve skutečnosti jsem ale už dvakrát přes antikoncepci otěhotněla. Můj lékař mi říká, že jsem neuvěřitelně plodná,“ doplnila se smíchem žena, která se například už od léta připravuje na vánoční svátky a shání dárky. Kdyby totiž měla vše shánět najednou, neměla by šanci vše zvládnout. „Pod naším stromkem je vždy tak obrovská hromada dárků, že se mezi tím všech těch devět dětí ztrácí,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo...

Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....

KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?

svatý Martin

Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...

Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu

Žena po hororovém útoku v parku málem přišla o půlku obličeje. Dodnes je kvůli...

Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...

Žena má devět dětí a chce další. Rození bere jako poslání

Žena má v plánu rodit další děti. Bere to jako svou životní cestu, která jí...

Sedmadvacetiletá Whitney Dawnová z USA má devět dětí se čtyřmi muži. Rození potomků miluje, první přivedla na svět už v šestnácti letech. A s rozšiřováním rodiny ještě zdaleka není u konce. Jejím...

18. listopadu 2025  8:09

Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana...

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.

18. listopadu 2025

Doba zkracování nekončí. Cropped svršky frčí i na podzim

Bunda, cena 1379 Kč

Zkrácené bundy, saka, svetry, trika, košile do pasu jsou stále trendy, nevzdávejte se jich ani teď.

18. listopadu 2025

Odhalte vínové tajemství. Tento odstín se drží na módní špici

Propínací svetřík můžete nosit na holé tělo nebo pod něj přidat tričko či...

Temně červené tóny se už několikátou sezonu drží na výsluní a nehodlají na tom nic měnit. Už máte svůj kousek v odstínu bordó či rubínové?

18. listopadu 2025

Jsem dravá po životě. Prožívám všechny emoce, říká herečka Aneta Krejčíková

Premium
Aneta Krejčíková

Hraje, zpívá, tančí, vychovává dvě děti a má energie na rozdávání. Aneta Krejčíková letos slaví dvacet let v herecké branži, místo bilancování však plánuje nové výzvy. Povídaly jsme si i o tom, jak...

18. listopadu 2025

Práce mě emočně vyčerpává a stydím se, ale nemám na vybranou, říká Barbora

Ilustrační snímek

Jsou profese, které vyžadují velké emoční nasazení. A právě ty dovedou odsávat energii a vyčerpávat. Své o tom ví i Barbora, která se za svou práci stydí, a také Elena, která chodí domů ze směny...

18. listopadu 2025

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré
Recept

Střední

60 min

Udělejte dětem radost domácími stripsy.

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

17. listopadu 2025

Proč tak potřebujeme naději? Dodává nám životní sílu bojovat

ilustrační snímek

Život není peříčko a dokáže nás pěkně srazit na kolena. V takových okamžicích je potřeba hledat ono pověstné světlo na konci tunelu...

17. listopadu 2025

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

17. listopadu 2025

Týdenní horoskop od 17. listopadu: Lvi budou řešit žárlivost, Berani minulost

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

17. listopadu 2025

Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.