Rodí se méně dětí. O to víc ženy řeší, kde a jak
V Česku se rodí nejméně dětí v historii. Podle dat Českého statistického úřadu přišlo v roce 2025 na svět jen 77,6 tisíce dětí, což je nejnižší číslo od roku 1785. Zároveň ženy rodí později, průměrný věk prvorodiček se vyšplhal na téměř 29,2 roku.
Tato čísla se promítají i do toho, jak dnešní ženy k mateřství a samotnému porodu přistupují. Zatímco dříve ženy často rodily co nejblíže svému bydlišti, dnes je situace jiná. Budoucí maminky si aktivně zjišťují informace, píší si porodní plány a řeší, jaký přístup od zdravotníků očekávají. Také se (často společně s tatínky) připravují v rámci předporodních kurzů a konzultací s dulami a porodními asistentkami.
Porod se tak z pasivní zkušenosti mění na důležitou životní událost, kterou chtějí mít ženy co nejvíce pod kontrolou.
Co dnes ženy při výběru porodnice opravdu řeší?
Právě poslední bod dnes hraje zásadní roli. Osobní zkušenost je něco, co žádný web nemocnice (ani návštěvní dny) nenahradí.
Porodnice se mění. A budou se měnit dál
Pokles porodnosti nemění jen statistiky, ale i každodenní fungování porodnic. Jak v rozhovoru pro eMimino.cz popisuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín Martin Trhlík, proměňuje se především vztah k samotným rodičkám.
„Zvýšené nároky a změnu chování našich klientek samozřejmě vnímám, jsou jistě sebevědomější a často velmi dobře teoreticky na porod připravené,“ říká. S tím souvisí i změna pohledu porodnic. „Z pacientky se svým způsobem skutečně stala klientka,“ popisuje otevřeně.
Porodnice tak dnes reagují nejen na medicínské potřeby, ale i na očekávání žen. Vedle odborné péče roste důraz na komunikaci, respekt a celkový zážitek z porodu.
„Mnohé změny vedly k výraznému posunu v péči, která podporuje důstojnost, intimitu prožitku porodu a posiluje vazby mezi rodiči a dítětem. Právě v této oblasti udělalo české porodnictví za posledních deset let výrazný posun,“ dodává primář Trhlík.
Jak si vybrat porodnici, kde se budete cítit dobře
Při výběru porodnice se vyplatí nespoléhat jen na oficiální informace, ale zohlednit i zkušenosti ostatních maminek. Pomoci vám mohou tyto otázky:
- Respektují vaše přání a porodní plán?
- Jaký mají přístup k přirozenému porodu?
- Může být u porodu partner nebo jiný doprovod?
- Jak probíhá první kontakt s miminkem?
- Jaké jsou reálné zkušenosti žen, které zde rodily?
Sdílené zkušenosti pomáhají víc než kdy dřív
Ne každá nastávající maminka má kolem sebe kamarádky nebo známé, které nedávno rodily a mohou předat svou aktuální zkušenost s danou porodnicí. O srovnání více porodnic najednou ani nemluvě. Právě v takovou chvíli však přicházejí na řadu online komunity.
Na webu eMimino.cz najdou budoucí maminky nejrozsáhlejší databázi českých porodnic a s nimi tisíce autentických příběhů – bez příkras, ale i bez zbytečného strašení. Díky nim si mohou udělat reálnou představu o tom, co je v konkrétní porodnici čeká.
Výběr porodnice už totiž není jen praktická otázka. Je to volba, která může zásadně ovlivnit, jak na svůj porod budou ženy vzpomínat.