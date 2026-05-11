Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ženy dnes rodí vědoměji. S výběrem porodnice pomáhají i recenze maminek

Klára Pěnkavová
Současné ženy přistupují k porodu jinak než generace před nimi – více plánují, zjišťují si informace a na jejich základě se rozhodují. Klíčovým krokem je výběr porodnice, při němž pomáhají i reálné a aktuální zkušenosti ostatních maminek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Nemocnice Pelhřimov

Obsah

Rodí se méně dětí. O to víc ženy řeší, kde a jak

V Česku se rodí nejméně dětí v historii. Podle dat Českého statistického úřadu přišlo v roce 2025 na svět jen 77,6 tisíce dětí, což je nejnižší číslo od roku 1785. Zároveň ženy rodí později, průměrný věk prvorodiček se vyšplhal na téměř 29,2 roku.

Tato čísla se promítají i do toho, jak dnešní ženy k mateřství a samotnému porodu přistupují. Zatímco dříve ženy často rodily co nejblíže svému bydlišti, dnes je situace jiná. Budoucí maminky si aktivně zjišťují informace, píší si porodní plány a řeší, jaký přístup od zdravotníků očekávají. Také se (často společně s tatínky) připravují v rámci předporodních kurzů a konzultací s dulami a porodními asistentkami.

Porod se tak z pasivní zkušenosti mění na důležitou životní událost, kterou chtějí mít ženy co nejvíce pod kontrolou.

Co dnes ženy při výběru porodnice opravdu řeší?

  • Přístup zdravotnického personálu a respekt k přání rodičky,
  • možnost doprovodu u porodu,
  • podpora bondingu a kontaktu skin-to-skin,
  • prostředí porodních sálů a pokojů,
  • zkušenosti ostatních žen.

Právě poslední bod dnes hraje zásadní roli. Osobní zkušenost je něco, co žádný web nemocnice (ani návštěvní dny) nenahradí.

Porodnice se mění. A budou se měnit dál

Pokles porodnosti nemění jen statistiky, ale i každodenní fungování porodnic. Jak v rozhovoru pro eMimino.cz popisuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín Martin Trhlík, proměňuje se především vztah k samotným rodičkám.

„Zvýšené nároky a změnu chování našich klientek samozřejmě vnímám, jsou jistě sebevědomější a často velmi dobře teoreticky na porod připravené,“ říká. S tím souvisí i změna pohledu porodnic. „Z pacientky se svým způsobem skutečně stala klientka,“ popisuje otevřeně.

Porodnice tak dnes reagují nejen na medicínské potřeby, ale i na očekávání žen. Vedle odborné péče roste důraz na komunikaci, respekt a celkový zážitek z porodu.

„Mnohé změny vedly k výraznému posunu v péči, která podporuje důstojnost, intimitu prožitku porodu a posiluje vazby mezi rodiči a dítětem. Právě v této oblasti udělalo české porodnictví za posledních deset let výrazný posun,“ dodává primář Trhlík.

Jak si vybrat porodnici, kde se budete cítit dobře

PORODNICE ROKU 2026
Přidejte recenzi a pomozte ostatním maminkám

Zapojte se do volby Porodnice roku na eMimino.cz! Rodila jste v posledních letech? Podělte se o svou zkušenost a pomozte ostatním maminkám vybrat tu pravou porodnici. Váš hlas má sílu. Použijte ho. Někdy stačí pár upřímných vět, aby jiná maminka šla na porodní sál s klidnějším srdcem.

Hlasovat můžete až do konce listopadu. Vaše zkušenosti již 5 let pomáhají dalším maminkám vybrat bezpečné místo k porodu.

Přidáním recenze svojí porodnice se automaticky zařadíte do slosování o hlavní ceny od Nanny a Henkelu

Při výběru porodnice se vyplatí nespoléhat jen na oficiální informace, ale zohlednit i zkušenosti ostatních maminek. Pomoci vám mohou tyto otázky:

  • Respektují vaše přání a porodní plán?
  • Jaký mají přístup k přirozenému porodu?
  • Může být u porodu partner nebo jiný doprovod?
  • Jak probíhá první kontakt s miminkem?
  • Jaké jsou reálné zkušenosti žen, které zde rodily?

Sdílené zkušenosti pomáhají víc než kdy dřív

Ne každá nastávající maminka má kolem sebe kamarádky nebo známé, které nedávno rodily a mohou předat svou aktuální zkušenost s danou porodnicí. O srovnání více porodnic najednou ani nemluvě. Právě v takovou chvíli však přicházejí na řadu online komunity.

Na webu eMimino.cz najdou budoucí maminky nejrozsáhlejší databázi českých porodnic a s nimi tisíce autentických příběhů – bez příkras, ale i bez zbytečného strašení. Díky nim si mohou udělat reálnou představu o tom, co je v konkrétní porodnici čeká.

Výběr porodnice už totiž není jen praktická otázka. Je to volba, která může zásadně ovlivnit, jak na svůj porod budou ženy vzpomínat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zkouška pro bystré mozky. Zvládnete vědu, sport i češtinu?

ilustrační snímek

Myslíte si, že máte dobrý všeobecný přehled? V tomto kvízu si prověříte, jestli si poradíte nejen s jasnými fakty, ale i se zrádnými detaily. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 14. 5. do...

Vzpomínáte na herecké idoly 90. let? Podívejte se, jak vypadají dnes

Adrien Brody

Zářili v devadesátých letech a září i dnes. Někteří slavní muži se příliš nezměnili, jiní si už moc podobní nejsou a přibylo jim dost vrásek i šedin. Stále to jsou ale charismatičtí muži, kteří...

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve...

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá...

Sexy hasiči a hasičky pózují v kalendářích pro dobrou věc

Hasiči slaví svůj den

Hasiči slaví svůj mezinárodní den. Potěšte se v naší fotogalerii snímky hasičů a hasiček, kteří se v minulosti rozhodli pózovat v kalendářích pro dobrou věc. Roky podporují charitu a s radostí se...

KVÍZ: Slavné maminky na plátně i ve skutečnosti. Zvládnete 20 otázek bez chyby?

2006. Kateřina Neumannová slavila v Turíně vítězství v běhu na 30 km volně. V...

Maminky hrají hlavní roli nejen v našich životech, ale i na filmových plátnech, v literatuře a ve světě slavných osobností. Otestujte si, co všechno víte o ikonických maminkách z pohádek, filmů i...

Tichý nepřítel srdce a cév. Jak dostat cholesterol pod kontrolu včas

Advertorial
Jak dostat cholesterol pod kontrolu včas

Zvýšený cholesterol nebolí. Neupozorní na sebe. A často o něm nevíte. Patří přitom k hlavním rizikům srdečně-cévních onemocnění. Ta mají v Česku na svědomí podle statistik ČSÚ zhruba 40 % úmrtí. Nad...

11. května 2026

Ženy dnes rodí vědoměji. S výběrem porodnice pomáhají i recenze maminek

Jako první zrušila zavinovačky pelhřimovská porodnice. Cílem je, aby...

Současné ženy přistupují k porodu jinak než generace před nimi – více plánují, zjišťují si informace a na jejich základě se rozhodují. Klíčovým krokem je výběr porodnice, při němž pomáhají i reálné a...

11. května 2026

Příběh Heleny: Přítel mě překvapil dovolenou v ráji, ale já se bojím létání

Ilustrační snímek

Možná to vypadá jako malichernost nebo jen takový pseudoproblém, ale já nevím, co si počít. Ocitla jsem se totiž v prekérní situaci. Můj přítel pro nás na letošní podzim koupil exotickou dovolenou....

11. května 2026

Mít na výběr: výhoda, nebo prokletí? Naučte se rychle a snadno rozhodovat

Za výkyvy nálad může stát i dlouhodobé sexuální neuspokojení, nespokojenost s...

Nespočet televizních stanic, výběr potravin i oblečení a v neposlední řadě i možností, kam vyrazit na dovolenou. Tato na první pohled výhoda, o které jsme si v dobách totality mohli nechat jen zdát,...

11. května 2026

SPF jako druhá kůže. Osvěžte si zásady, díky kterým se nespálíte

ilustrační snímek

Už jste to slyšeli nesčetněkrát – SPF ochrana je základem každé péče, a navíc funguje jako nejlepší anti-age prevence. Používáte ji ale správně a v dostatečné míře? „SPF aplikujte ideálně každé dvě...

11. května 2026

Horoskop na týden od 11. května: Na co si dát pozor a kde máte šanci uspět

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

11. května 2026

Jak se zbavit bolesti hlavy bez léků? Těchto 5 triků vás překvapí účinkem

Ilustrační snímek

Bolest hlavy dokáže znepříjemnit celý den. Než sáhnete po lécích, zkuste jednoduché triky, které mohou přinést rychlou úlevu. Teplo, smích nebo správné potraviny – někdy stačí málo, aby se tělo...

11. května 2026

S dětmi už nelpím na štíhlé postavě, říká Monika Leová. Díky nim jsem bohyně

Influencerka Monika Leová.

Z televizního studia do rodinné restaurace a z módních přehlídek do legín na mateřské. Influencerka Monika Leová dnes žije jiný život než dřív – a říká, že je v něm víc „doma“. Vypráví o přesunu na...

11. května 2026

Příčina bolesti zad leží většinou jinde než tam, kde to zrovna bolí, říká fyzioterapeut

Premium
Petr Zahradník

Při posuzování bolestí pohybového aparátu vnímá fyzioterapeut Petr Zahradník vždy „celého“ člověka, včetně jeho psychické pohody. Celostní přístup uplatňuje na obou pražských klinikách, které...

10. května 2026

Žena v noci vdechla piercing, skončil až hluboko v plicích

Monica Deyanira Cabrera Barajasová

Šestadvacetiletá Monica Deyanira Cabrera Barajasová ve spánku vdechla piercing a už nemusela být mezi živými. Piercing skončil pouhého půl milimetru od aorty a hrozilo, že životně důležitou tepnu...

10. května 2026

Zázrak jménem matcha. Zelený prášek vám dodá zdraví v každém doušku

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Zelený prášek, který dobyl svět – to je matcha. Nejde ovšem jen o trend z kaváren, ale rituál s hlubokou historií a překvapivými účinky. Matcha dodá energii, zklidní mysl a promění obyčejný den ve...

10. května 2026

Oblékejte se jako šéfka a inspirujte se outfity z filmu Ďábel nosí Pradu

Móda, glamour a návrat ikonického příběhu: Westfield Chodov zve na premiéru...

Správně zvolený outfit dodává jistotu při schůzkách, při práci i ve volném čase, ukazuje, že žena má svůj styl pod kontrolou a přitom se cítí pohodlně a elegantně. Jak na to, vám poradí ty...

10. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.