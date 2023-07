Orgasmický porod je víc o euforii a blaženosti než fyzické rozkoši

Rozhodně však nejde o to, že by se rodička vedle dítěte věnovala sexu s partnerem, dráždila se dildem či masturbovala a svíjela se v multiorgasmické rozkoši – to by byl podle ní výsměch celému procesu.

Je to porod, u něhož žena zažívá euforické až orgasmicky vzrušivé pocity, nebo dokonce skutečný orgasmus. Porod si užije a nevzpomíná na něj jako na něco bolestného.

Uspokojení při porodu? Proč ne

„Žena během porodu může prožít orgasmus spontánní nebo i po stimulaci, ale už samotný euforický stav myšlení, navození blaženého pocitu, přijmutí bolestí, které se jeví jako snesitelnější, může být silnějším zážitkem než fyzická slast,“ vysvětluje lékařka a upřesňuje, že v podstatě jde o nastavení mysli, o maximální napojení na sebe sama.

I když v orgasmický porod Kamila Žižková věří a slyšela o něm od svých pacientek, sama se s ním v praxi zatím nesetkala. Zřejmě prý proto, že taková situace se týká hlavně porodů domácích.

Oxytocin způsobuje děložní kontrakce, díky nimž se otevírají porodní cesty. Podáním epidurálu jeho přirozená a potřebná hladina klesá. Zároveň oxytocin ovlivňuje vylučování endorfinů, jejichž úkolem je pomoci ženě se uvolnit a cítit se příjemně. Hormonální koktejl doplňuje stresový adrenalin. Je-li ho příliš, může blokovat vylučování oxytocinu a tím porod zbrzdit. Nejdůležitější roli má až na závěru, kdy mobilizuje síly rodičky předtím, než dítě vyjde ven.

„K prožití něčeho takového je totiž velmi důležitá atmosféra, prostředí, psychické naladění ženy. Z praxe vím, že některé ženy během porodu mají nutkání si na vulvu sahat, nebo se uspokojovat… a pokud jim to uleví? Proč ne. Jenže ve zdravotnických zařízeních nejsme na nic takového zatím zvyklí, možná nám to dokonce přijde i divné,“ říká gynekoložka, která „boří genitální mýty“ i na svém Instagramu.

Když se „koktejl“ dobře namíchá

Existují dokonce odborné studie, v nichž 0,3 procenta žen uvedlo, že při porodu díky uvolnění a stimulaci porodních cest skutečně dosáhly orgasmu. Díky atmosféře, oxytocinu, endorfinu, ale třeba i sníženému prahu bolesti by čistě teoreticky mohly orgasmický porod prožít všechny rodičky, ale prakticky si to Kamila Žižková představit nedovede.

„Hlavně nevím, jak by to vypadalo v případě porodních komplikací – třeba už jen těch spojených s důkladnějším monitoringem ženy. O extrakční operaci vedoucí k porodu miminka ani nemluvě.“

Kdo by měl náladu?

Za vzácný, nikoliv však nemožný považuje orgasmický porod i neurolog Martin Jan Stránský. „Je spojený s velkou bolestí, protože lidská hlava už je za hranicí otvoru ženské pánve, i přesto si ve vzácných případech dokážu i podobné pocity představit. Ale aby narození dítěte provázela jedna prodloužená slast? To si nejsem jistý,“ uvedl neurolog pro OnaDnes.cz.

Spíše skeptický je k podobnému prožitku také sexuolog Ondřej Trojan. Ten však, stejně jako neurolog Martin Jan Stránský, slovo orgasmus i ve spojení s porodem chápe v tradičně užším smyslu: tedy jako vyvrcholení sexuálního dráždění.

„Orgasmus u žen trvá pár vteřin, nanejvýš pár desítek vteřin, kdežto porod je delší, může trvat i několik hodin. Teoreticky by to asi šlo, ale prakticky si to moc představit neumím. Dejme tomu, že by vyvrcholení mohlo ženě při té poslední vypuzovací fázi porodu zmírnit bolest, protože orgasmus má velkou analgetickou schopnost,“ myslí se sexuolog.

Nevýhodou je podle něj právě ona krátká doba trvání. Snad jen u žen, které jsou multiorgasmické a dosahovaly by orgasmu několikrát za sebou, by se mohla doba protáhnout. „Ale upřímně řečeno, neumím si představit ženu, která by zrovna v době porodu měla náladu na orgasmus,“ dodává Ondřej Trojan.