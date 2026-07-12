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Žena porodila ve spánku, dítě si spokojeně hovělo pod dekou

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  11:00
Miminko se narodilo, zatímco jeho máma spala.

Miminko se narodilo, zatímco jeho máma spala. | foto: koláž iDNES.cz

Carolina Moreno
Carolina Moreno
Carolina Moreno
Carolina Moreno
5 fotografií
Carolina Moreno z Kanady už v minulosti zažila dva porody a myslela si, že ji nic šokujícího během narození třetího potomka nečeká. Opak byl ale pravdou. Poté, co jí lékaři aplikovali injekci epiduralu, usnula tak tvrdě, že zaspala narození vlastního dítěte. To se v naprostém klidu narodilo pod peřinou.

„Vůbec jsem netušila, že už rodím. Spala jsem, spala jsem opravdu tvrdě. A mezitím se mé miminko v naprosté tichosti narodilo na posteli a zůstalo skryté pod přikrývkami,“ uvedla žena. Na narození potomka ji upozornila až zdravotní sestra, která přišla miminko zkontrolovat na monitoru a všimla si, že už přístroj nedetekuje jeho srdeční činnost.

Miminko se narodilo, zatímco jeho máma spala.
Carolina Moreno
Carolina Moreno
Carolina Moreno
5 fotografií

„Lekla se, že s miminkem něco je. Pak se odkryly peřiny a viděla tam mé miminko. Neslyšela pláč, prostě tam spalo. Když ho zvedli, začalo plakat. Byla jsem v šoku, byl to pro mě neskutečně traumatizující zážitek, vůbec nic jsem nechápala,“ pokračovala vyprávění o svém bizarním zážitku sedmadvacetiletá Carolina.

Když dorazila do porodnice, testy ukázaly, že je pozitivní na streptokoka, takže jí museli nejprve nitrožilně podávat antibiotika, než sestry mohly protrhnout plodové obaly. Později jí začaly podávat i léky na vyvolání porodu a s ohledem na to, že měla rodička strach z větších bolestí, nechala si aplikoval i epidural. Cítila se dobře, jen byla unavená a byla otevřená na tři centimetry, tak jí sestry řekly, ať si odpočine a na chvíli se prospí.

„Nikdo nečekal, že to bude tak rychlé. Ale zřejmě jsem se otevřela během pár desítek minut a začaly kontrakce. Miminku se chtělo na svět, takže na nic nečekalo. Dnes máme doma naprosto zdravého tříměsíčního chlapečka. Asi jsme mu měli říkat Houdini,“ smála se dnes již trojnásobná maminka.

Její porod je světovou senzací. Lidé často nevěří, že je to skutečný příběh a šokující to bylo i pro nemocniční personál. Přesto lékaři tvrdí, že je to sice velmi vzácné ale možné. „Kdybych dopředu tušila, že je něco takového možné, asi bych byla z porodu o dost nervóznější,“ dodala žena pro People.

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