Nezmenšujte si ňadra, vzkazuje modelka, která kvůli nim roky trpěla

„Dlouhé roky jsem měla za to, že jsou má ňadra jen na obtíž. Hlavně kluci ve škole se mi často posmívali. Styděla jsem se za vlastní tělo. Myslela jsem si, že za všechno mohu jen já. Je to hrozný pocit, když se stydíte za to, jak vypadáte, a je vám nepříjemné, že prsa stále rostou. Roky na základní a střední škole pro mě byly nekonečné,“ uvedla Anastázie.
Až když dospěla a následně si založila účet na sociální síti, zjistila, jak moc jsou vlastně velká ňadra pro spoustu lidí atraktivní. Na Instagramu ji sledují přes dva milion lidí, kteří jí dnes a denně ve zprávách skládají poklony.
„Kdyby mi někdo řekl třeba v patnácti letech, že jednou budu tak populární a naopak budu svá ňadra milovat, myslím, že bych mu nevěřila. Proto bych ráda všem ženám a dívkám vzkázala, ať se za svá ňadra v žádném případě nestydí. Nenechte se ovládat lidmi, kteří vám možná závidí nebo po vás touží. Říkají odporné věci a vy jim věříte. Jsme jedinečné,“ míní.
Když byla v pubertě, občas si ňadra svazovala obinadlem, aby nebyla tak velká. Chtěla být někým jiným a barvila si také vlasy na zrzavou barvu. Dnes už chce být sama sebou. „Přijde mi také úsměvné, že mě dnes sledují přesně ti kluci, kteří mě na škole šikanovali,“ dodala s úsměvem.