Kvůli obřímu poprsí žena nemůže kojit dítě, bojí se zalehnutí

Nicole tvrdí, že mají její ňadra dohromady přes patnáct kilogramů. Tahat takovou tíhu každý den není lehké, musí si brát prášky proti bolesti, přestože každý den cvičí cviky na bolavá záda. Jediným řešením by byla operace, která by velikost ňader zredukovala. Podle lékařů je u Nicole pravděpodobné, že prsa budou růst i po operaci.

„Moje prsa mi ničí život. Bála jsem se kojit syna v noci a bála jsem se i přes den, prsa se rozlila okolo nosánku syna a on nemohl dýchat. Hrozilo, že se udusí. Nemohla jsem ho kojit a přitom jsem měla spoustu mléka. Bylo to velmi frustrující,“ svěřila se žena.

Když chodila do školy, nevyzrálí spolužáci ji častovali velmi nevhodnými komentáři, ze kterých měla později psychické potíže. Spolužačky se s ní naopak nechtěly bavit, protože na velikost jejích ňader žárlily, přestože věděly, jaká muka každý den kvůli ňadrům zažívá.

„Nebylo to jednoduché. Lidé si myslí, že mají dívky s velkým poprsím skvělý život. Že je každý obdivuje. Takových je ale jen hrstka. Ve skutečnosti to tak není. Spolužáci se do vás stále naváží, jste obětí šikany,“ pokračovala Nicole.

Každý den nosí dvě podprsenky. Jednu sportovní se širokými ramínky a pak další, která drží prsa ve správném tvaru. „Necítím se zkrátka dobře. Nejsem sama sebou a nedělám to, co bych opravdu chtěla. Ráda bych zašla někam s kamarádkami na disco, ale tančit nemohu. Nemohu dělat ani sporty, protože mi prsa vadí,“ dodala pro server Metro. Nyní doufá, že díky sbírce bude moct podstoupit vysněnou operaci, kterou si sama nemůže dovolit.