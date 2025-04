Obří poprsí si žena vysnila, nyní kvůli němu zažívá těžkosti

Slavní, kteří se narodili slavným a nakonec mají větší úspěch než rodiče „Vklouznutí“ do světa šoubyznysu měly některé osobnosti jednodušší, protože se narodily do rodin, které už v hollywoodském rybníčku měly zkušenosti. Ukázat, co v nich doopravdy je, ovšem nebyla... 8. dubna 2025 8:32

Tajemství štíhlé linie tkví v maličkostech. Tady je pár tajných triků Skoro každý začne na jaře hubnout, ubývají svršky, a tak je načase něco udělat s figurou. Že diety nejsou nic pro vás? Máme řešení, které zvládne každý, stačí jenom chtít a zapracovat do režimu pár... 8. dubna 2025

Cyklo jóga je zdravý trend: osvěží vás a dodá vám pozornost v provozu Víte, co vám zlepší náladu a koncentraci, dodá pocit svěžesti a jen tak mimochodem zvýší pozornost v dopravním provozu? Správně, jóga pro cyklisty. 8. dubna 2025

Klaudia si udržuje váhu 57 kilogramů bez diet a s lehkostí Klaudia Zusková je takovou naší stálicí. Vrátili jsme se za ní už podruhé, protože vydala zajímavou knihu Na zdraví! Zhubla na 57 kilogramů a hmotnost si udržuje už několik let. Co jí pomáhá? 8. dubna 2025

Boomer, alfa nebo sněhová vločka. V proměnlivém světě se generace míjejí Dříve to bývalo o dost jednodušší. Existovali prarodiče, rodiče a děti. Starší, střední a mladá generace. Dnes se v tom někdy docela těžké se vyznat. Víte, co znamená generace X, Y nebo Z? A kdo je... 8. dubna 2025

Necítila jsem bolest. Jen obrovskou úlevu, popisuje Annie sebepoškozování Premium Třiadvacetiletá Annie Molková žije v Karlových Varech. Pracuje jako pokojská, maluje, ráda se potkává s přáteli. Málokdo by hádal, že si prošla peklem sebepoškozování, ze kterého málem nebylo úniku.... 8. dubna 2025

Nadívaná baby kuřátka Recept







Střední 90 min Povzneste pečená kuřátka díky našemu receptu.

Odešly příliš brzy. Osobnosti, které prohrály boj s rakovinou Nedožily se ani padesáti let. Tyto slavné osobnosti podlehly zákeřné rakovině až příliš brzy. Statečně se s tímto démonem praly až do posledních dnů. Podívejte se do galerie, které VIP tváře už... 7. dubna 2025 10:57

Náhradní matky zaslouží respekt, nedělají to pro peníze, říká šéfka kliniky Vysíláme V České republice probíhají stovky porodů náhradních matek ročně, přesto dodnes neexistuje žádná komplexní právní úprava tohoto fenoménu. V Rozstřelu se na tom shodly advokátka Kateřina Menclová,... 7. dubna 2025

Slavní krasavci, kteří se nezdráhali odhalit před kamerou Odhodili stud a jako absolutní profesionálové se vrhli do milostných scén bez okolků. Na filmovém plátně na sobě VIP fešáci nedali znát sebemenší trému, byť později přiznali, že pro ně takové... 7. dubna 2025 8:43

Příběh Aleny: Dělala jsem synovi i manželovi služku, moje trpělivost přetekla Nevím, jestli se to dá nazvat vyhořením, ale asi to je přesně ono. Prostě jsem se jednoho dne sbalila a odešla do pronajaté garsonky. Všechno jsem nechala za sebou – svou vypiplanou domácnost,... 7. dubna 2025