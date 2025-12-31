Porodní asistentky budou nově ženám po porodu k dispozici i doma, a to zadarmo, resp. jejich návštěvy uhradí zdravotní pojišťovna. O změně od 1. 1. 2026 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví vedené Vlastimilem Válkem. Slibuje si od ní lepší kontinuitu péče v porodnici a následnou péčí.
Porodní asistentka v šestinedělí
A jak to bude fungovat?
- Při propuštění z porodnice dostane každá žena žádanku pro porodní asistentku.
- Nárok má na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí.
- Využít je může během šestinedělí.
- Návštěvy porodní asistentky ženy čerpat nemusejí, pokud nechtějí.
Se zavedením žádanek na hrazené porodní asistentky po porodu se změní také způsob, jak pojišťovny jejich služby proplácejí. U těch z nemocnic budou úhrady hrazené podle výkonů a ne v rámci paušálních úhrad, u ambulancí budou platby vyňaté z regulačních omezení.
Problémem v některých regionech ale může být asistentku vůbec sehnat. Ministerstvo proto již v roce 2025 vyzvalo zdravotní pojišťovny, aby rozšířily síť porodních asistentek. Cílem je, aby jejich péče v šestinedělí byla dostupná pro matky z celého Česka.
|Porodní asistentka
|Zdravotnice, specialistka na péči o ženu při nekomplikovaném porodu a na péči o matku a dítě v šestinedělí.
|Zdravotní pojišťovna nově hradí 3 návštěvy v šestinedělí.
|Dula
|Vyškolená žena, která provází matku během těhotenství, poskytuje podporu, přispívá k duševní pohodě. Nejde o zdravotnici.
|Některé pojišťovny v rámci bonusů přispívají na kurzy vedené dulou.
|Porodní dula
|Dula specializující se na období po porodu, kojení, podporu vztahu matky a novorozence. Dula je nezdravotnická profese.
|Některé pojišťovny v rámci bonusů přispívají na kurzy vedené dulou.
První dny po porodu jsou klíčové
„První dny po porodu jsou naprosto klíčové pro zdraví matky i dítěte, a právě v domácím prostředí může porodní asistentka nabídnout individuální podporu, edukaci a včasné rozpoznání případných komplikací. Tato péče vede k prevenci fyzických i psychických potíží a zvýšení podpory kojení, a v konečném důsledku půjde o opatření, které může vést ke zvýšení porodnosti,“ řekl senátor Ondřej Šimetka, který změnu inicioval. Šimetka je zároveň přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava.
Porodní asistentky by měly pomoci nejen s kojením a péčí o dítě, ale podle odborníků by jejich vliv v šestinedělí mohl mít také výrazný dopad na psychické zdraví žen po porodu. S velkými problémy se potýká na konci šestinedělí velké procento žen, jen málokteré se ale dostane pomoci.
Duševní poruchy v šestinedělí: alarmující čísla
„Aktuálně se až u 13 % žen na konci šestinedělí vyskytují duševní poruchy, přičemž odbornou pomoc vyhledává pouze čtvrtina z nich. Díky tomuto kroku máme šanci včasným zásahem porodních asistentek duševní obtíže včas odhalit nebo jim dokonce zcela předejít,“ uvedl psychiatr Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví.
Změnu vítají i porodní asistentky. Prezidentka Unie porodních asistentek Magdaléna Ezrová si od tohoto kroku slibuje, že se jejich péče dostane všem ženám, které ji potřebují.
Kromě novinky v podobě tří hrazených návštěv porodní asistentky mohou ženy po porodu využít také některé příspěvky zdravotních pojišťoven. Například u VZP je to (a bude i příští rok) 5 000 korun pro jedno těhotenství. Příspěvek je ale určen hlavně na screeningová vyšetření či pomůcky pro kojení.
