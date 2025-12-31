Novinky v poporodní péči 2026 zásadně mění šestinedělí. Pomoc přijde domů

  4:00
Porodní asistentky budou od 1. ledna 2026 pomáhat ženám po porodu v šestinedělí přímo u nich doma. To sice mohly i dosud, novinka je ale v tom, že návštěvy budou hrazené zdravotní pojišťovnou. Jde o největší změnu v poporodní péči, jaké se od Nového roku ženy dočkají.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Porodní asistentky budou nově ženám po porodu k dispozici i doma, a to zadarmo, resp. jejich návštěvy uhradí zdravotní pojišťovna. O změně od 1. 1. 2026 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví vedené Vlastimilem Válkem. Slibuje si od ní lepší kontinuitu péče v porodnici a následnou péčí.

Porodní asistentka v šestinedělí

A jak to bude fungovat?

  • Při propuštění z porodnice dostane každá žena žádanku pro porodní asistentku.
  • Nárok má na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí.
  • Využít je může během šestinedělí.
  • Návštěvy porodní asistentky ženy čerpat nemusejí, pokud nechtějí.

Se zavedením žádanek na hrazené porodní asistentky po porodu se změní také způsob, jak pojišťovny jejich služby proplácejí. U těch z nemocnic budou úhrady hrazené podle výkonů a ne v rámci paušálních úhrad, u ambulancí budou platby vyňaté z regulačních omezení.

Problémem v některých regionech ale může být asistentku vůbec sehnat. Ministerstvo proto již v roce 2025 vyzvalo zdravotní pojišťovny, aby rozšířily síť porodních asistentek. Cílem je, aby jejich péče v šestinedělí byla dostupná pro matky z celého Česka.

Kdo je kdo: porodní asistentka vs dula
Porodní asistentkaZdravotnice, specialistka na péči o ženu při nekomplikovaném porodu a na péči o matku a dítě v šestinedělí. Zdravotní pojišťovna nově hradí 3 návštěvy v šestinedělí.
DulaVyškolená žena, která provází matku během těhotenství, poskytuje podporu, přispívá k duševní pohodě. Nejde o zdravotnici.Některé pojišťovny v rámci bonusů přispívají na kurzy vedené dulou.
Porodní dula Dula specializující se na období po porodu, kojení, podporu vztahu matky a novorozence. Dula je nezdravotnická profese. Některé pojišťovny v rámci bonusů přispívají na kurzy vedené dulou.

První dny po porodu jsou klíčové

„První dny po porodu jsou naprosto klíčové pro zdraví matky i dítěte, a právě v domácím prostředí může porodní asistentka nabídnout individuální podporu, edukaci a včasné rozpoznání případných komplikací. Tato péče vede k prevenci fyzických i psychických potíží a zvýšení podpory kojení, a v konečném důsledku půjde o opatření, které může vést ke zvýšení porodnosti,“ řekl senátor Ondřej Šimetka, který změnu inicioval. Šimetka je zároveň přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava.

Porodní asistentky by měly pomoci nejen s kojením a péčí o dítě, ale podle odborníků by jejich vliv v šestinedělí mohl mít také výrazný dopad na psychické zdraví žen po porodu. S velkými problémy se potýká na konci šestinedělí velké procento žen, jen málokteré se ale dostane pomoci.

Preventivní prohlídky u žen v roce 2026. Co se mění a co je nově zdarma?

Duševní poruchy v šestinedělí: alarmující čísla

„Aktuálně se až u 13 % žen na konci šestinedělí vyskytují duševní poruchy, přičemž odbornou pomoc vyhledává pouze čtvrtina z nich. Díky tomuto kroku máme šanci včasným zásahem porodních asistentek duševní obtíže včas odhalit nebo jim dokonce zcela předejít,“ uvedl psychiatr Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví.

Každá žena může zažít poporodní depresi. Poznejte včas varovné příznaky

Změnu vítají i porodní asistentky. Prezidentka Unie porodních asistentek Magdaléna Ezrová si od tohoto kroku slibuje, že se jejich péče dostane všem ženám, které ji potřebují.

Kromě novinky v podobě tří hrazených návštěv porodní asistentky mohou ženy po porodu využít také některé příspěvky zdravotních pojišťoven. Například u VZP je to (a bude i příští rok) 5 000 korun pro jedno těhotenství. Příspěvek je ale určen hlavně na screeningová vyšetření či pomůcky pro kojení.

Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma
