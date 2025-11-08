Euforie, příval bezbřehé lásky a krystalicky čisté štěstí... Takovou představu má společnost o „správných pocitech“ novopečené matky. Spolu s miminkem ovšem přichází i únava, změna životního stylu, narušený spánek, hormonální výkyvy i tlak na zvládnutí nové role.
Psychika ženy je v těhotenství a porodem samotným vystavena velké zátěži, není proto výjimkou, že se objeví smutek či úzkosti. Tohle téma je přitom stále tak trochu tabu... Krátkodobý smutek a přecitlivělost po porodu, tzv. poporodní blues, zažívá až 80 procent žen. Většinou odezní do dvou týdnů.
Pokud obtíže přetrvávají, může jít o poporodní depresi. Ta se projevuje pocity beznaděje, vyčerpáním, ztrátou radosti nebo neschopností navázat vztah k dítěti. V nejvážnější formě může nastat i poporodní psychóza.
„Projevuje se například zmateností, bludy, halucinacemi nebo naopak nadměrně zvýšenou náladou. Typickým rysem je i nespavost a ztráta pocitu potřeby spánku,“ vysvětluje lékařka Tereza Wohlgemuthová z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný.
Neléčená psychóza je nebezpečná a může mít velmi rychlý průběh, který může končit až sebevraždou, proto je nutná okamžitá odborná pomoc.
Zásadní je pomoc partnera a rodiny
V minulosti se ženám doporučovalo v případě depresí přerušit kojení, jeho negativní vliv už ale byl vyvrácen. „Plošné zastavování laktace není namístě. Naopak kojení může pro mnoho žen působit podpůrně a posilovat jejich vztah s dítětem,“ podotýká lékařka Wohlgemuthová.
Riziko rozvoje poporodní deprese lze snížit už v těhotenství, zejména zdravým životním stylem, dostatkem spánku i zachováním sociálních kontaktů.
Výhodou je, pokud se nebezpečí poporodních psychických potíží odhalí dříve, než propuknou. Účinnou pomocí je screeningový projekt Perinatal.
„Ženy mají možnost po porodu na zapůjčeném tabletu vyplnit krátký anonymní dotazník, který nám pomůže odhalit rizikové faktory a mamince podat pomocnou ruku včas,“ vysvětluje Markéta Matoušková, primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný.
Dotazníky vyhodnocené Národním ústavem duševního zdraví poukážou na ženy, které mohou být ohroženy, a informují je o možnostech pomoci.
Klíčová je i role partnera a rodiny. Ti si mohou jako první všimnout změn v chování, nespavosti, úzkosti nebo nadměrné plačtivosti a včas reagovat. Ať už nasměrováním na odborníky, či osobní podporou a pomocí s péčí o dítě.
Kdy a kde hledat pomoc
Pokud psychické potíže trvají déle než dva týdny nebo se objeví halucinace či myšlenky na sebevraždu, je nutné vyhledat odborníka – psychoterapeuta nebo psychiatra, někdy je ale snazší dojít si pro radu za praktickým lékařem. Zvažte i psychoterapii online, bývají dostupnější.
K dispozici jsou rovněž krizové linky, které fungují nonstop (např. Linka první psychické pomoci, Centrum krizové intervence), nebo organizace jako Úsměv mámy, kde se maminky mohou svěřit a najít podporu u žen s podobnou zkušeností. Potřebné kontakty najdete na webových stránkách příslušných organizací.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.