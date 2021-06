Jak ošetřit drobné popáleniny nebo opařeniny? Hlavně nepoužívejte led

Není nic neobvyklého, že někteří lidé mají tendence úrazy zlehčovat, či je naopak zveličovat. Co se však týče opařenin a spálenin, je žádoucí rychlá kontrola zraněného místa.

V případě popálení chemickými látkami, elektřinou, popálení větší plochy než je vaše ruka, nebo pokud se na popáleném místě vytvoří velké puchýře, pokožka je v místě popálení bílá až spálená, pak bez zbytečného odkladu vyhledejte lékařskou pomoc.



První pomoc

Ať už jde o jakýkoliv stupeň popálenin, vyvarujte se blízkosti zdroje tepla. Pokud máte na sobě horký mokrý oděv, rychle ho sundejte, hlavně opatrně, nesmí však dojít k dalším lokálním popáleninám, které v případě sundavání oblečení hrozí.

Popáleniny se řadí do čtyř kategorií: I. stupeň: Poškození pouze pokožky.

- kůže je zarudlá a oteklá, charakteristické pro dlouhodobý pobyt na slunci II. stupeň: Poškození pokožky i škáry.

- tvoří se puchýře III. stupeň: Poškození všech vrstev kůže.

- kůže je šedobílá, žlutavá nebo nahnědlá, dochází ke krabacení, praskání pokožky IV. stupeň: Zuhelnatění kůže

- dochází k poškození i dalších tkání, jako jsou kosti, šlachy, svaly atd.

Když je oděv přiškvařený na kůži, nesnažte se jej sundavat, nechte vše na odborné pomoci.

Důležité je chlazení. Provádí se nejlépe jemným proudem studené tekoucí vody o doporučené teplotě 8 až 12 °C do vymizení palčivé bolesti. Kvůli možné infekci by voda měla být co nejčistší.

Ochlazení se doporučuje až po dobu 15 minut u dospělého člověka, u dětí se chlazení doporučuje maximálně po dobu dvou minut, u velmi malých dětí se chlazení neprovádí z důvodu snadného podchlazení.

Rada: K chlazení nikdy nepoužívejte led, ani zmrzlé gelové sáčky, protože ty by mohly popálenou pokožku ještě více poškodit a způsobit až omrzliny.

Pokud jde o drobné popáleniny, které jsou začervenalé a pokožka není poškozena, přestože je můžou doprovázet příznaky bolesti, zarudnutí nebo otoku, nejsou tyto popáleniny příliš závažné. Nesou pouze malé riziko vzniku infekce a jizvení, lze je tedy bezpečně ošetřit v pohodlí vašeho domova. Vždy je však důležité přistoupit k ošetření popáleniny co nejdříve.

Sám sobě lékařem

Ač se možná popálenina zdá malicherná, nezanedbávejte její ošetření. A to i v případě nadměrného slunění. Důležité je nejen bezprostřední chlazení (v případě spálenin ze slunce není potřeba), ale také hydratace. Popálená pokožka ztrácí schopnost si sama udržovat vlhkost, v důsledku toho se obtížněji hojí, v horších případech vznikají jizvy.

Popálené místo po ošetření zakryjte sterilním obvazem, nebo na něj nanášejte hydrogelový sprej. Ten na místě popálení vytvoří ochranný film, který pomáhá urychlit proces hojení, ránu regeneruje, hydratuje a zjemňuje. Forma spreje je praktická nejen na doma, ale i na cesty.

Tip: Velmi účinné látky k zachování elasticity pokožky, pro rychlejší regeneraci a hojení tkáně po spálenině, jsou například kyselina hyaluronová, aloe vera či měsíček lékařský.