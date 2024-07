Když je blízký člověk na dně. Rady, které mu mohou pomoci

Co určitě nepomůže Každý prožívá pád na dno jinak. Někdo se rychle oklepe a jde dál. Ale pak jsou tací, kterým to trvá nějakou dobu. Zrada. Konec vztahu. Smrt. Výpověď z práce. Nemoc… Ať je důvod jakýkoliv, musí ho vnitřně zpracovat. Aby k tomu došlo, určitě nepomohou žádná klišé typu: „Potřebuješ odpočinek a zajít na čerstvý vzduch, to tě nakopne…“ nebo „Nakonec to nebude tak hrozné, uvidíš.“ Takové věty působí spíše jako náplast na bolavou nohu. Psychologové ovšem varují, že tonoucí se stébla chytá. Proto v dobách těžké deprese a smutku není vhodné oddávat se různým předpovědím, kartám nebo věštbám, které by měly přičarovat do života štěstí. „Klíčem k úspěchu je prožít si smutek a najít z něj cestu ven. Ta většinou vede po úplně jiné trase, než jste zvyklí,“ dodávají znalci duše. A mají pravdu. Ačkoli jde o bolavý proces, může přinést spoustu dobrého, například vyčištění života od toxických vztahů.