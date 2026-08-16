Bolí nás dnes hlava víc než kdy dřív?
Mimochodem už římský vojevůdce a politik Gaius Julius Caesar trpěl migrénou i epilepsií. Je fakt, že i když dřív lidé vedli těžký život, nebyl tak hektický, jako je dnes. Pořád koukáme do displejů elektronických zařízení, nervujeme se a máme stres. K tomu se dožíváme daleko vyššího věku, takže přibývá i sekundárních bolestí hlavy způsobených chátráním těla, jichž se kdysi dávno většina lidí vůbec nedožila. Kromě toho se kdysi dávno řešily daleko víc existenční problémy, takže bolest hlavy – zejména u žen, když po tisíciletích byli u moci muži – nikoho nezajímala.
Když mě bolí čelo a spánek, asi to nebude migréna. Když hlava víc bolí vzadu, bude to od krční páteře. Pacient přijde – a stačí se zeptat: Kde vám bolest začíná?