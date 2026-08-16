Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Pomáhá orgasmus na bolest hlavy? Zkuste si sex při migréně, pochybuje lékařka

Pavla Matějů
  20:00

Fotogalerie7 Premium

Bolest hlavy je spolu s epilepsií nejstarší popsané neurologické onemocnění. Dnes ji zná 90 procent naší vyspělé populace a má na dvě stovky nejrůznějších příčin. Tou nejčastější z nich je stres. Migrénami a chronickými bolestmi trpí přibližně 10 až 15 procent lidí, v Česku je to přes milion obyvatel. „Migréna s aurou může skončit i mrtvicí a může zabíjet,“ vysvětluje neuroložka a sama celoživotní migrenička MUDr. EVA MEDOVÁ (63), vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na Neurologické klinice pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bolest hlavy je spolu s epilepsií nejstarší popsané neurologické onemocnění. Dnes ji zná 90 procent naší vyspělé populace a má na dvě stovky nejrůznějších příčin. Tou nejčastější z nich je stres. Migrénami a chronickými bolestmi trpí přibližně 10 až 15 procent lidí, v Česku je to přes milion obyvatel. „Migréna s aurou může skončit i mrtvicí a může zabíjet,“ vysvětluje neuroložka a sama celoživotní migrenička MUDr. Eva Medová.
Lékaři Česka

Bolí nás dnes hlava víc než kdy dřív?
Mimochodem už římský vojevůdce a politik Gaius Julius Caesar trpěl migrénou i epilepsií. Je fakt, že i když dřív lidé vedli těžký život, nebyl tak hektický, jako je dnes. Pořád koukáme do displejů elektronických zařízení, nervujeme se a máme stres. K tomu se dožíváme daleko vyššího věku, takže přibývá i sekundárních bolestí hlavy způsobených chátráním těla, jichž se kdysi dávno většina lidí vůbec nedožila. Kromě toho se kdysi dávno řešily daleko víc existenční problémy, takže bolest hlavy – zejména u žen, když po tisíciletích byli u moci muži – nikoho nezajímala.

Když mě bolí čelo a spánek, asi to nebude migréna. Když hlava víc bolí vzadu, bude to od krční páteře. Pacient přijde – a stačí se zeptat: Kde vám bolest začíná?

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Lidi mají rádi šokující videa. Průjmem jsem zaneřádil koupelnu, vypráví pediatr Děckař

Cyril Matějka známý jako „Děckař“.

Když se řekne Děckař, je jasné, o koho jde. Pediatr a influencer Cyril Matějka se veze na obří vlně...

Steroidy nejsou zkratkou k úspěchu. Ničí játra, ledviny i plodnost, varuje lékař

Lékař a sportovní fyziolog Jan Hiblbauer

Hitem sociálních sítí jsou videa propagující „doplňky“ na růst svalů. Lékaři ale varují, že jde...

Poslední jídlo do 17. hodiny? Není dobré jít spát hladový, vysvětluje profesor Praško

Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, Csc.

Naše biologické hodiny se během života mění. Děti vstávají brzy ráno, v dospívání se posouvají...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Průjem je problém cestovatelů. V tropech mají tendenci nás „přeléčit“, varuje lékař

Milan Trojánek

Na jaké nástrahy se připravit, když vyjíždíte do exotických krajů či třeba jen na Balkán? Která...

Když nádor roste bez příznaků. I velkým se tělo přizpůsobí, líčí neurochirurg Šroubek

Neurolog a neurochirurg MUDr. Jan Šroubek. Narodil se v USA, zkušenosti...

Jan Šroubek je už pětadvacet let členem týmu pražské Nemocnice Na Homolce. Věnuje se operativě...

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?

Genevi&#232;ve Gradová a Louis de Funés ve filmu Četník ze Saint Tropez (1964)

„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...

Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela

Carrie Fischerová pózuje ve zlatých bikinách, které její princezna Leia nosila...

Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....

Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky

Herečka Kirsten Dunstová na počátku její kariéry (vlevo) a dnes. Zuby má o...

Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?

Chcete snížit cholesterol? Těchto třicet potravin zařaďte do jídelníčku

ilustrační snímek

Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin,...

Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci

Jako vejce vejci. Jako dvojčata. Jako sourozenci.

Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....

Pomáhá orgasmus na bolest hlavy? Zkuste si sex při migréně, pochybuje lékařka

Premium
Bolest hlavy je spolu s epilepsií nejstarší popsané neurologické onemocnění....

Bolest hlavy je spolu s epilepsií nejstarší popsané neurologické onemocnění. Dnes ji zná 90 procent naší vyspělé populace a má na dvě stovky nejrůznějších příčin. Tou nejčastější z nich je stres....

16. srpna 2026

Po nádoru na mozku dostala žena druhou šanci, hledá pana božského

Už tu nemusela být, tak si života po znovuzrození užívá na maximum.

Jednatřicetiletá Paige Footnerová z Velké Británie měla delší dobu potíže s uchem. Nepříjemně jí v něm pulzovalo, pískalo a občas neslyšela, co jí lidé říkají. Za vše mohl čtyři centimetry velký...

16. srpna 2026

Slávky, arancini i pražma. Pochlubte se fotkou jídla z cest a vyhrajte knihu

Soutěž
Výborná pražma objednaná v přímořské restauraci ve Stegně na Rhodosu.

Baví vás při cestování ochutnávat místní speciality? Pak se zapojte do naší prázdninové fotosoutěže. Máte telefon plný fotek báječných jídel, na kterých jste si pochutnávali na dovolené nejen v...

10. července 2026,  aktualizováno  16. 8. 10:49

Hitparáda emocí. Která znamení jsou v diskusích na internetu nejtoxičtější

ilustrační snímek

Schovat se za klávesnici a vyjádřit expresivně svůj názor. Pro některá znamení je to lákavější ve srovnání s jinými. Mnozí jsou navíc v této pozici jedovatější, než by byli v realitě. Ze kterých...

16. srpna 2026

Psychoterapie u vody. Proč vám šumění moře a tekoucí řeka dodává klid

Ilustrační snímek

Stalo se vám někdy, že jste u jezera, řeky nebo moře pocítili zvláštní klid na duši? Podle vědců to není náhoda, voda umí utišit naše stresové hormony.

16. srpna 2026

Jen s plavkami nevystačíte, vytvořte si na dovolenou chytré outfity

Tankiny představují ideální kompromis mezi klasickými plavkami a tričkem. Jsou...

Možná jsou vaše volné dny už za vámi nebo se na dovolenou teprve chystáte. Podívejte se, jaké kousky by ve vašem letním kufru rozhodně neměly chybět.

16. srpna 2026

Sklapovačky na ploché břicho nestačí. Odbornice radí, co opravdu funguje

Ilustrační fotografie

Dřete v posilovně, cvičíte doma, ale bříško se stále nechce zpevnit? Možná děláte chybu, která brzdí většinu žen. Odbornice vysvětlují, proč samotné sklapovačky nestačí a co opravdu pomáhá k vysněné...

16. srpna 2026

Herci, kteří byli na poslední chvíli obsazení do svých ikonických rolí

Chybělo málo a slavní přišli o své ikonické role.

Některé filmové hvězdy se zdají být nenahraditelné, jakmile jste je viděli v ikonické roli, ale několik slavných hereckých výkonů málem připadlo úplně jiným hercům. Podívejte se do naší galerie, kdo...

16. srpna 2026

Největší problém Čechů? Strach promluvit anglicky, tvrdí jazykový influencer

Premium
Lektor angličtiny, autor projektu ProveEnglish a jazykový influencer Radek...

Na sociálních sítích sledují jeho videa o angličtině statisíce lidí. Podle lektora Radka Provázka totiž většina Čechů nepotřebuje další učebnici gramatiky. Mnohem víc jim chybí sebevědomí, jasný cíl...

15. srpna 2026

Žena přišla o nos kvůli vzácné nemoci, protézu drží na místě magnet

Jayne Hardmanová

Osmačtyřicetiletá Jayne Hardmanová z Velké Británie před pár lety zjistila, že má vzácné imunitní onemocnění, kvůli kterému přišla o celý nos. Když na ni její pes vyskočil a bouchl ji do nosu, začaly...

15. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Proč nám vadí těhotenské tělo s jizvami? Hathaway ukázala břicho a schytala hejty

Komentář
Anne Hathaway se 9. srpna 2026 účastnila světové premiéry filmu „Konec Oak...

Herečka Anne Hathaway čeká třetí dítě a po vzoru dalších známých žen se rozhodla své rostoucí břicho neskrývat. Za odvážné modely si ovšem na sociálních sítích vysloužila obdiv i dávku hejtů. Proč...

15. srpna 2026  10:02

Proč při hubnutí mizí nejdřív prsa a tuk na břiše a stehnech drží?

Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné...

Pustily jste se do cvičení a úpravy jídelníčku s vidinou štíhlejšího bříška a pevnějších stehen? Po pár týdnech se podíváte do zrcadla nebo si zkusíte oblíbenou podprsenku a zjistíte nepříjemnou věc:...

15. srpna 2026  4:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×