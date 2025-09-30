Bolest, brnění, zakopávání? Co je polyneuropatie a jak ji poznat

Brnění nohou, pálení či časté zakopávání. Polyneuropatie trápí miliony lidí a může výrazně ovlivnit kvalitu života. Vzniká nejčastěji u diabetiků, ale i při nadměrném užívání alkoholu nebo po některých lécích. Jak ji rozpoznat? A co může pomoci nervům s regenerací?

Když nervy začnou zlobit. Co je polyneuropatie a jak ji poznat | foto: Shutterstock

Představte si, že přijdete domů z procházky a najednou vás začnou brnět nohy, jako by se z nich vytratil cit. Nebo při chůzi často zakopáváte, přestože jste si svými kroky jistí. Takové drobné signály často naznačují problém s periferními nervy, tedy polyneuropatii, která s věkem postihuje stále více lidí.

Hana Drašnarová, Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Motole

Polyneuropatie není nemoc mozku ani míchy, ale nervů, které vedou signály z těla do centrální nervové soustavy. V celkové populaci se vyskytuje u přibližně 2,4 % osob, u seniorů dokonce až u osmi procent, přičemž její nejčastější příčinou je cukrovka. „Příznaky se liší podle typu postižených nervů, ale často jde o kombinaci ztráty citlivosti, mravenčení a potíží s pohybem,“ říká lékařka Hana Drašnarová z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.

Životospráva jako základ podpory nervů

Rozvoji polyneuropatie lze do určité míry předcházet. „Zásadní roli hraje prevence cukrovky, u již diagnostikovaných pacientů je důležitá optimální hladina krevního cukru,“ upozorňuje lékařka Hana Drašnarová.

Dále se doporučuje střídmá konzumace alkoholu a dostatek pohybu. Začít můžete cvičením pro jemnou motoriku, jako je mačkání míčku nebo protahování prstů na nohou – pomáhá to udržet schopnost samostatné chůze i jemnou motoriku rukou. Důležitou roli hraje rovněž strava: do jídelníčku je vhodné zařadit listovou zeleninu, luštěniny nebo celozrnné produkty, které jsou bohaté na vitaminy skupiny B, zejména B1, B6 a B12. Tyto vitaminy podporují metabolismus nervových buněk, přenos nervových signálů a regeneraci nervových vláken.

Kromě životosprávy a cvičení mohou pomoci i další jednoduché kroky. Péče o nohy může zahrnovat nošení pohodlné obuvi, která na nohy zbytečně netlačí. Přínosné bývají také pravidelné masáže končetin, které stimulují krevní oběh a dokážou ulevit od nepříjemných pocitů.

Když nervy začnou zlobit. Co je polyneuropatie a jak ji poznat

Pacientům mohou pomoci i přípravky z lékárny. Novinkou je Dolgit Neuro, potravina pro zvláštní lékařské účely určená k dietnímu postupu při neuropatiích. Obsahuje uridin, který stimuluje regeneraci nervové tkáně, a nezbytné „neurovitaminy“ B1, B6 a B12. S vhodným dietním režimem dokáže poradit i lékař nebo lékárník.

Nepřehlížejte první signály

První příznaky polyneuropatie mohou být nenápadné – mravenčení, brnění, pocit chladu či pálení v nohou a rukou. Postupně se může objevit oslabení svalů, častější zakopávání nebo zhoršená stabilita při chůzi. Včasná podpora nervového systému, ať už vhodnou životosprávou, nebo přípravky jako Dolgit Neuro, může pomoci zmírnit tyto projevy a udržet kvalitu života a samostatnost i ve vyšším věku.

Dolgit Neuro je potravina pro zvláštní lékařské účely určená k dietnímu postupu při neuropatiích a neurodegenerativních onemocněních. Tobolky se užívají pod lékařským dohledem. Není určena k náhradě pestré a vyvážené stravy. Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

