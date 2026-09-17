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Polykáte vitaminy, cvičíte a měříte spánek? Kdy už péče o zdraví škodí

Petra Barochová
Biopotraviny, pravidelný pohyb, vitaminy a deset tisíc kroků denně. Zdánlivě recept na dlouhý a zdravý život. Pokud ale vynechaný trénink vyvolá výčitky, dort na oslavě vzbudí úzkost a špatné skóre spánku pokazí celý den, může se péče o zdraví proměnit v posedlost, která bere radost i svobodu.
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Ilustrační fotografie

Stačí se podívat na sociální sítě. Jeden odborník radí vyřadit ultrazpracované potraviny, další cukr, influencer doporučuje ranní ledovou sprchu a deset doplňků stravy. Chytré hodinky mezitím připomínají, že jsme ještě nesplnili denní počet kroků a v noci jsme údajně málo spali.

Jednotlivě nemusí být na žádné z těchto věcí nic špatného. Potíž nastává ve chvíli, kdy už nejde o to cítit se dobře, ale o to dodržet zdravý režim za každou cenu.

Adiktoložka Monika Plocová z Branického sanatoria hovoří v této souvislosti o závislostech moderní doby. „Chování, které k nim vede, je společností propagováno a doporučováno jako zdravé, vedoucí ke spokojenosti se svým tělem a slibující zdravou cestu životem,“ říká.

Podle ní se rozšiřuje spektrum problémů spojených s přehnanou kontrolou jídla, pohybu, vzhledu i tělesných hodnot. Vedle známých poruch příjmu potravy se mluví například o ortorexii, bigorexii, nutkavém cvičení nebo nezdravé posedlosti doplňky stravy.

Zlozvyky a závislosti: co s námi dělají a jak se jich účinně zbavit

Když už nejde o zdraví, ale o kontrolu

Kde končí běžná disciplína? Člověk, který pětkrát týdně běhá, přece nemusí být závislý na sportu. A někdo, kdo odmítá fast food a pečlivě čte etikety, nemusí mít problém s jídlem.

Rozdíl podle Plocové nespočívá ani tak v tom, co člověk dělá, jako spíš v tom, co se stane, když to jednou udělat nemůže.

„Zdravá péče znamená, že rituál zdravého životního stylu nám přináší pohodu a radost. Máme tuto činnost pod kontrolou a kdykoli můžeme rituál vynechat bez výčitek svědomí,“ vysvětluje. Takový návyk se přirozeně začlení do života a dodává člověku energii.

U nutkavého chování je tomu naopak. „Ve chvíli, kdy rituál nemáme, cítíme paniku nebo pocity selhání a viny. Rituál nás izoluje, poškozuje zdraví, přesto ‚musíme‘. Závislost nás řídí a my ji nemáme pod kontrolou. Energii nám bere,“ upozorňuje adiktoložka.

Varovným signálem je také rostoucí množství času, které člověk svému režimu věnuje. Kvůli jídlu, cvičení nebo sledování tělesných hodnot omezuje kontakty s přáteli, rodinné aktivity a běžné povinnosti. Pokračuje, i když už pociťuje bolest nebo vidí negativní dopady na zdraví, vztahy či finance.

Poruchy příjmu potravy. Jak poznat, že už máte problém


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