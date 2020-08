Žena si přestala holit plnovous, aby ukázala své pravé já

S vousy se dlouhá léta nedokázala smířit. Chodila na vytrhávání, nechávala si je odstranit voskem nebo je bělila. Už zamýšlela i pravidelnou údržbu v kosmetickém salonu pomocí laseru, když se rozhodla pro přirozený vzhled. Po letech popírání sebe sama nechala zvítězit své pravé já a nyní hrdě nosí plnovous.

Na střední škole byla terčem posměchu, těžce to nesla a nechtěla, aby se s ní pověst „zrůdy“ táhla v životě dál. „Trvalo mi hodně dlouho, než jsem přijala sebe samu takovou, jaká doopravdy jsem. Až nyní mám ráda své tělo takové, jaké je. Už se nestydím ukázat, že mám vousy. Nechat je volně růst byl ten nejlepší nápad v mém životě,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Kvůli diagnóze polycystických vaječníků se potýká i s jinými problémy, než je plnovous. Nekontrolovatelně přibírá na váze, má problémy s menstruací, často se u ní střídají výkyvy nálad a objevuje se únava. Navíc bude mít zřejmě v budoucnu problém s otěhotněním.

Diagnózu si od lékařů vyslechla v osmnácti letech. Byla to pro ni úleva. Konečně jí někdo objasnil, proč jí rostou vousy jako mužům.

„Hodně se tím pro mě změnilo. Už jsem přestala mít strach z neznáma. Přijala jsem to jako holý fakt a nehroutila se z toho. Prostě jsem se dál holila a skrývala před ostatními, že mám vousy,“ pokračovala žena.

Holení pro ni však nebylo příjemnou záležitostí, protože chloupky na obličeji rostly velmi rychle. Měla problémy s pletí a vymýšlela nové a nové způsoby, jak vousy odstranit.

„Nyní si mě lidé fotí a koukají se na mě na ulici. Pokřikují na mě různé věci, nejde jim do hlavy, že má žena vousy. Dřív bych to psychicky neunesla. Myslím, že jsem potřebovala dojít sama k tomu, že být sama sebou je to nejlepší, co pro sebe mohu udělat,“ dodala.

Není jedinou ženou na světě, která se potýká se stejným problémem. Mnoho žen se musí holit v obličeji. Právě kvůli nim zveřejnila svůj příběh, aby jim dodala odvahu ukázat se takové, jaké doopravdy jsou.