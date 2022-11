Na břiše, nebo na zádech? Která spánková poloha je nejlepší

Co prozradí spaní na zádech? + je nejzdravější pro páteř – podporuje chrápání a zvyšuje riziko krátkodobé zástavy dechu (neboli spánkové apnoe) Spaním na zádech otevíráme svůj hrudník s důležitými orgány, takže jsme nejvíce zranitelní. Jakmile se cítíme v nebezpečí, máme automaticky potřebu chránit hruď a místo otevřené polohy na zádech se raději schoulit do klubíčka. Není se samozřejmě čeho bát, žijeme v civilizované společnosti, ale je to instinkt, který v sobě máme zakořeněný už tisíce let. Spánek na zádech proto upřednostňují zejména miminka a malé děti – bezbranní tvorové, kteří si ale s nebezpečím světa nedělají hlavu... Co se dospělých týče, uvedenou polohu preferují sebejistí a důvěřiví lidé.