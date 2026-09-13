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Politici se pitím alkoholu snaží zlidšťovat. Česko je v tom extrémní, říká adiktolog

Lubor Černohlávek

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Michal Miovský je klinický psycholog, psychoterapeut a přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Problém se závislostí trápí čím dál více Čechů. Každý pátý dospělý je denní kuřák a rizikově pije alkohol zhruba 1,5 milionu obyvatel. Adiktologové (specialisté na závislosti) ale registrují i nové návykové látky. Výjimkou není ani zneužívání léků, což se týká zhruba 1,1 milionu osob.

„Začali jsme se více věnovat seniorským závislostem. Například na alkoholu. Mnohem větším tématem je však pro seniorskou populaci nadužívání léků,“ říká Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti každoročně vydává Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice. Jaké jsou trendy poslední doby z hlediska závislostí?
Moc veselá data nejsou u teenagerů, kde zaznamenáváme velký nárůst vapování a používání nikotinových polštářků. Jinak vidíme určitou míru stagnace tradičních látek a nástup takzvaných nelátkových závislostí. To je ovšem něco, co spojuje většinu zemí v Evropě. Současně je velkým trendem u této věkové skupiny užívání kratomu a syntetických a polosyntetických psychedelik, co se úspěšně tlačí na trh.

Obecně totiž problémy starších lidí vlastně nikoho moc nezajímají. A pojišťovny jsou z takovýchto pacientů vyloženě vyděšené, protože musejí řešit drahé diagnózy, na něž lidé umírají.

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Politici se pitím alkoholu snaží zlidšťovat. Česko je v tom extrémní, říká adiktolog

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Michal Miovský je klinický psycholog, psychoterapeut a přednosta Kliniky...

Problém se závislostí trápí čím dál více Čechů. Každý pátý dospělý je denní kuřák a rizikově pije alkohol zhruba 1,5 milionu obyvatel. Adiktologové (specialisté na závislosti) ale registrují i nové...

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