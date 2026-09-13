„Začali jsme se více věnovat seniorským závislostem. Například na alkoholu. Mnohem větším tématem je však pro seniorskou populaci nadužívání léků,“ říká Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti každoročně vydává Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice. Jaké jsou trendy poslední doby z hlediska závislostí?
Moc veselá data nejsou u teenagerů, kde zaznamenáváme velký nárůst vapování a používání nikotinových polštářků. Jinak vidíme určitou míru stagnace tradičních látek a nástup takzvaných nelátkových závislostí. To je ovšem něco, co spojuje většinu zemí v Evropě. Současně je velkým trendem u této věkové skupiny užívání kratomu a syntetických a polosyntetických psychedelik, co se úspěšně tlačí na trh.
Obecně totiž problémy starších lidí vlastně nikoho moc nezajímají. A pojišťovny jsou z takovýchto pacientů vyloženě vyděšené, protože musejí řešit drahé diagnózy, na něž lidé umírají.