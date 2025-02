Pohyb je důležitý i při rakovině. Může pomoct s chemoterapií i psychikou

Pohyb se u pacientů s rakovinou hodí třeba jenom pro zmírnění vedlejších účinků chemoterapie, ale pomáhá i zlepšit psychiku. Jenže kdo by na to měl chuť při nemoci sportovat?

„Dá se to naprosto pochopit. Přesto se snažíme s pacienty na toto téma aspoň komunikovat a vysvětlit jim, co dělat, až se budou cítit lépe,“ říká asistentka z centra pomáhající pacientům s rakovinou Olga Nováková.

Teď už na to nejsou sami. Nezisková organizace Moje plíce totiž spustila kampaň Šlápni do toho, jejíž cílem je motivovat nejen veřejnost, ale i samotné onkologické pacienty k pravidelnému pohybu, především k jízdě na kole.

Zvláště kolo se pro nemocné dobře hodí

Proč právě k ní? Tento druh aktivity totiž přispívá k udržení i zlepšení celkové kondice, a to při minimálním zatížení. Jde o aerobní aktivitu, která zvyšuje vitální kapacitu plic a zároveň posiluje funkce kardiovaskulárního systému. Je účinnou prevencí obezity a přispívá k psychické pohodě.

To ale není všechno. Cyklistika umožňuje plynulé a kontrolované pohyby šetrné k tělu, čímž se minimalizuje riziko přetížení kloubů a zranění. To činí z kola ideální rehabilitační pomůcku, díky níž se tělo rychleji zotaví a posílí. Samozřejmě, že tato kampaň se zaměřuje hlavně na pacienty s rakovinou plic. Ale pohyb je důležitý pro všechny onkologicky nemocné.

Není to snadné, ale vyplatí se to

„Pokud budete jenom sedět a nepřekonáte se, svaly vám povolí a tělo si odvykne. Pak bude všechno těžší,“ říká Olga Nováková s tím, že nejlepší je zkoušet nějaké lehké cvičení doma, aby člověk mohl přestat, kdykoli se mu přitíží. Pak doporučuje i chůzi, lehký běh nebo slabé posilování.

„Neříkám, že je to pro nemocné lehké. Ale je důležité, aby to zkoušeli,“ říká. Díky tomu totiž budou orgány v těle i mozek lépe fungovat.

„Posílí to také proudění krve, stejně tak jako srdce a plíce,“ doporučují i ve své příručce pro pacienty americké společnosti MD Anderson Cancer Center. Právě ta ji vydala jako první a profesionálové jsou nadšeni.

„Pacienti se nás často ptali, jak moc mají cvičit, zda vůbec a co si vybrat. A my jim neměli co nabídnout. Teď už máme,“ říká lékařka Ronda Wendlerová.

V Česku ještě tak daleko nejsme, ale každá osvětová kampaň se na tomto poli opravdu hodí. Šlápni do toho je první z nich. A i když v průběhu nemoci kolo a jakékoli podobné věci nemocný člověk zcela jistě tisíckrát prokleje, je dobře, že se o takových záležitostech začíná nahlas mluvit. Pohyb totiž onkologickým pacientům může opravdu pomoci.