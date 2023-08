Bolí vás záda? Jaký pohyb si vybrat, abyste si neuškodili

Faktem je, že sport zlepšuje fyzickou kondici, posiluje svaly, odbourává stres a pomáhá udržovat optimální tělesnou hmotnost, a toto všechno dohromady nám ve finále může ulevit i od bolestí zad. Léto je navíc k fyzickým aktivitám jako stvořené. Sluníčko nás táhne ven jako magnet a doslova nutí vyrazit někam do přírody za sportem. Přesto je namístě jistá obezřetnost.

Některé druhy pohybu, kdy se třeba často ohýbáte, máte hodně prohnutý kříž nebo provádíte prudké otočky, mohou vaše problémy se zády ještě zhoršit.

Hlavně na pohodu

Obecně platí, že ať už zvolíte jakoukoli aktivitu (nejlépe po dohodě s lékařem či fyzioterapeutem), měli byste k sobě přistupovat šetrně. Je zbytečné snažit se o nadstandardní výkony, zvlášť jestli jste založením spíše „antisportovci“ nebo jste už překročili padesátku. Proč byste měli někomu něco dokazovat? Notabene sobě? Sportujete přece hlavně pro zdraví a taky pro radost.

Takže nemá smysl tlačit na pilu. Právě naopak. Každý trénink začněte rozcvičením, zahřátím a důkladným protažením svalových skupin, které zařaďte i na samý závěr. Nepřepínejte své síly a nikdy necvičte přes bolest. Nalaďte se spíš na „rekreační režim“ a střídejte různé druhy aktivit. A dopřejte si také dostatečný odpočinek. Ten je zcela nezbytný k tomu, aby se tělo zregenerovalo a připravilo se na další zátěž.

Prsa? Ne, kraul!

Rádi plavete? Bod pro vás! Plavání je při bolestech zad přímo ideálním sportem, protože si při něm posílíte svaly, uvolníte klouby a meziobratlové ploténky. Hodně však záleží na způsobu, jakým plavete – tolik oblíbený styl à la paní Radová rozhodně nepatří k těm prospěšným, protože při něm nadměrně zatěžujete krční páteř. Pokud jiný styl neovládáte, nechte při plavání alespoň ponořenou hlavu. Zádové svaly pak nejlépe uvolní plavání v poloze naznak nebo kraulem.

Dalším sportem, který prospívá našim zádům, je softball, při kterém díky neustálému střídání stání, chůze a běhu dochází k permanentnímu zatěžování a odlehčování páteře, což má pozitivní dopad na meziobratlové ploténky. Ochablé zádové svalstvo posílí také vhodně nastavený cvičební program ve fitku, který je ale vždy nutné konzultovat předem s odborníkem. Velmi prospěšné mohou být i lekce jógy nebo pilates.

Chopte se hůlek

Kdo by se ale v létě chodil potit do fitka, že? Možná vás neláká ani hřiště nebo bazén, kde je o prázdninách hlava na hlavě. V tom případě si vyrazte na procházku, třeba někam do parku nebo do lesa, kde si užijete příjemný polostín. Vaše záda to ocení, a pokud si s sebou vezmete hůlky, tím lépe.

Severská chůze je jednou z nejlepších aktivit pro zdravá záda. Zlepšuje pohyblivost a odlehčuje klouby dolních končetin, otevírá hrudník, uvolňuje ramena, aktivuje zádové svaly a zdravé držení těla. Ve srovnání s běžnou chůzí je také energeticky náročnější, takže jestli chcete zároveň i trochu zhubnout, hůlky jsou skvělá volba.

Pokud se na to cítíte, můžete vyzkoušet také jogging, u kterého je však důležitá správná obuv a měkký přírodní terén, žádná pouliční asfaltka.

Máte rádi romantiku, ke které patří také jízda na koních? Poohlédněte se ve svém okolí po nějaké jezdecké stáji nebo ranči, které nabízí trénink jezdců a rekreační ježdění. Kůň má podobný rytmus kroků jako člověk. Jeho pohyb se přenáší na jezdce a stimuluje hrudní a zádové svalstvo. Tím se zpevňuje svalový korzet kolem páteře, zlepšuje rovnováha a dochází k aktivaci vzpřimovačů. Jinými slovy, taková projížďka je nejen potěchou pro každou romantickou duši, ale také učiněným balzámem pro bolavá záda.

Vyzkoušejte i oblíbený paddleboarding. Tento vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném tomu surfovému používá k pohybu vpřed dlouhého pádla, se u nás těší čím dál větší oblibě. Jednak se u toho skvěle pobavíte, ale hlavně úžasně posílíte střed těla i ostatní svaly, které podporují a chrání spodní část zad a páteř před případným zraněním. Nemluvě o tom, že podpoříte správné držení těla a procvičíte stabilitu.