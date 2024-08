Pohlavní nemoc z toalety či bazénu. Mýtus, nebo realita?

Která z nás někdy nebalancovala nad veřejným záchodem ve snaze nechytit ošklivou nemoc? Zdá se, že to bylo zbytečné. Nákaza v takovém případě je skoro nemožná.

„Strach z nakažení pohlavně přenosnou nemocí z vody v bazénu nebo vody v přírodním koupališti je neopodstatněný a nikdy v životě jsem se s tím nesetkal,“ říká gynekolog Štěpán Machač z kliniky Repromeda. „Stejné je to i s možností nákazy z desky na toaletě. Rizika se blíží nule,“ dodává.

Nákaza se nekoná

Pohlavní nemoci (neboli sexuálně přenosné infekce, STI) se obvykle přenášejí přímým kontaktem mezi sliznicemi během sexuálních aktivit. Přenos STI na záchodě nebo v bazénu je tedy spíše teoretický, ale není zcela nemožný.

Musel by však být přítomen infekční materiál (např. krev, sperma, vaginální tekutiny) na povrchu, který by byl čerstvý a nedotčený chemikáliemi (v bazénu by například chlor rychle zničil většinu patogenů).

Přenos STI na veřejném záchodě je tak velmi nepravděpodobný. Některé patogeny mohou přežít mimo tělo krátkou dobu, ale přenos vyžaduje kontakt s infikovanými tělesnými tekutinami. Běžné STI, jako jsou chlamydie, kapavka nebo syfilis, se nepřenášejí přes toaletní prkénko.

Přenos STI v bazénu je také velmi nepravděpodobný. Voda v bazénech je obvykle chlorovaná, což zabíjí většinu bakterií a virů, které způsobují STI. Pro přenos je stále nutný přímý kontakt tělesných tekutin.

Některé infekce, jako jsou například pubické vši (Phthirus pubis), se mohou přenášet kontaktem s infikovaným povrchem (např. ručníky, ložní prádlo). Stejně tak může být i trichomoniáza teoreticky přenášena vlhkým prostředím, ale i to je velmi vzácné.

Jak se vyhnout STI

Obecně platí, že hlavním způsobem, jak se vyhnout pohlavně přenosným chorobám, je praktikovat bezpečný sex, používat kondomy a pravidelně se testovat, pokud jste sexuálně aktivní s více partnery.

Pokud máte konkrétní obavy nebo příznaky, je nejlepší obrátit se na lékaře a nechat se na STI otestovat.