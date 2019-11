Užijte si podzim ve zdraví. Jezte česnek, detoxikujte tělo a zkuste jógu

Zkuste podzimní detox. Podobně jako na jaře má na organismus očistný efekt, zbavuje tělo škodlivých látek, které vedou k poruše tělesných funkcí. Správně provedená detoxikace harmonizuje organismus, přináší pocit zdraví a přívalu nové energie.

Důležitou součástí každého detoxu je pitný režim, některé metody jsou na něm dokonce postaveny.„Denně vypijte minimálně jeden a půl litru čisté neperlivé vody v závislosti na fyzické aktivitě a zdravotním stavu. Můžete také kombinovat s vodami minerálními, ale určitě vybírejte ty neslazené. K detoxu se dobře hodí také čaje, zejména bylinkové,“ doporučuje Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně Naturhousu.

Detoxikačními bylinami jsou například kopřiva, máta, fenykl, lichořeřišnice, pampeliška nebo ostropestřec. Cítíte-li únavu a potřebujete životabudič, zkusit můžete čaj matcha. Jde o jemně mletý zelený čaj z Japonska, který je plný prospěšných látek, jako jsou aminokyseliny, malé množství vitaminů a minerálů, vysoký podíl vlákniny a čajová forma kofeinu nazvaná tein.

Velkou službu udělá také česnek. „Česnek obsahuje až čtyři stovky léčivých látek a ve všech kulturách byl považován za přírodní antibiotikum. Pokud ho od září do března zařadíte čtyřikrát týdně do svého jídelníčku, vyhnete se mnoha nepříjemným nemocem,“ říká výživový kouč Martin Škába z portálu o zdraví www.skaba.cz. Velkým plusem česneku je také to, že snižuje krevní tlak a má pozitivní vliv na snižování cholesterolu. Zároveň je antiparazitický, obsahuje velké množství vápníku, železa, draslíku, hořčíku, selenu i zinku a také vitaminy A, B1, B2, C.

Aby vaše tělo fungovalo ještě lépe, zařaďte do jídelníčku ovoce a zeleninu. Velmi oblíbené je pití ovocných a zeleninových šťáv a smoothies. Ideálním podzimním ovocem jsou jablka, hrušky a švestky. Ze zeleniny je to třeba dýně, cuketa či patison, ze kterých si můžete udělat polévku.

Detoxikace není hladovka, a pokud se pouze ovocem a zeleninou zkrátka nenajíte, můžete si dopřát třeba vařenou rýži. Energii vám mohou dodat také ořechy a různá semínka.

Hýbejte se

Odborníci se shodují, že blahodárný vliv na organismus má i pohyb. Dokonce více než si myslíme. Zkusit můžete například jógu.

Cvičení jógy dokáže zlepšit mentální zdraví a schopnosti. „Jógové techniky mohou nastolit rovnováhu pro tělo i mysl a navodit dobrou náladu a psychické uvolnění,“ říká Věra Vojtěchová, zakladatelka pražských Domů jógy.

Meditace, relaxace a dýchací techniky mají za úkol odvrátit mysl od všech okolních vjemů a kultivovat ducha a soustředěnou pozornost. Tím vším se tělo efektivně zbavuje stresu a právě díky tomu jóga účinkuje na zdraví v různých oblastech.