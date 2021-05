Žena si myslela, že jí rostou další prsa. Z podpaží jí vytékalo mléko

Samantha kvůli problémům oslovila lékaře v pořadu Botched, kterým se svěřila s trápením, jež trvalo roky. Bála se svěřit do rukou lékařů a pomýšlela na nejhorší. Napadlo ji, že by se mohlo jednat i o rakovinu a jako matka dvou dětí se kvůli tomu málem zhroutila.

Poprvé se bulky v podpaží objevily během prvního těhotenství. Tehdy jí lékařka sdělila, že se jedná o následek hormonálních změn a vše zmizí, jakmile porodí. Po porodu to ale bylo ještě horší a ze stále se zvětšujících bulek dokonce vytékalo mléko.

„Dost mě to ovlivnilo. Mělo to vliv na mou psychiku. Měla jsem strach, o co se jedná. Roky jsem měla problémy se štítnou žlázou, myslela jsem, že by to mohlo mít souvislost,“ svěřila se žena lékařům na klinice v Los Angeles.



Po mnoha testech a vyšetřeních lékaři zjistili, že se nejedná o nádor ani o nic závažného. Podle nich pouze rozbouřené hormony zapříčinily „zmatení“ žláz. Právě proto také z útvaru vytékalo mléko. Mléčná žláza se totiž z neznámých důvodů začala tvořit i tam, kde by být neměla. Po ukončení kojení v místě zůstal jen tuk. A právě ten pak lékaři ženě z podpaží odstranili.

„Vdávala jsem se v šatech s dlouhými rukávy, aby nikdo neviděl, co mám v podpaží. Styděla jsem se. Vypadalo to jako další prsa. Nyní jsem si dopřála nový obřad v šatech, které jsem původně měla mít na sobě a ve skříni ležely dlouhá léta. Konečně se nemusím stydět vzít si na sebe tílko. Je mi o tolik lépe,“ dodala Samantha, která nyní lituje jen toho, že lékaře neoslovila dříve.