Jak vůbec počasí a roční doba ovlivňují naši náladu? Nebo třeba i zločinnost? Zatímco při hezkém slunečném počasí klesá množství depresí, ale stoupá kriminalita, déšť způsobuje pravý opak. Může za to i hladina serotoninu, tedy „hormonu dobré nálady a štěstí“, v našem mozku.
Jak počasí ovlivňuje naši náladu a psychiku?
U každého trochu jinak, hlavně podle toho, jak jsme citliví na změny. Když je venku hezky, zažíváme aktivnější čas, máme víc kontaktu s lidmi. Někdo to potřebuje k pocitu spokojenosti, někoho to naopak zúzkostňuje. Zimní počasí je zase ideální k tomu být víc doma. Někdo si takové situace vyloženě užívá. Venku prší, a konečně si proto může dopřát relax doma. Jiný si zase připadá doma uvězněný, nudí se, je smutný. Někdo má rád podzim, protože ty barvy lahodí jeho oku, procházka lesem ho nabíjí a uklidňuje. Jiný na podzim propadá smutku a melancholii. Každopádně v tomto ročním období lidi mluví víc o tom, že počasí na ně má větší vliv než jindy.
Nepříjemné pocity a špatnou náladu omlouváme počasím, ale příčina je velmi často jinde.