Šestinedělí – práce těla
Zmenšování dělohy do původní velikosti může být velmi bolestivé a doprovázené krvácením. Dále dochází k nalévání prsou mateřským mlékem a jako bonus se ke slovu hlásí hormony, které mohou způsobovat návaly horka nebo výkyvy nálad.
Toto období je nejcitlivější, protože se žena často ani kvůli buzení miminka nevyspí.
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Správná péče v šestinedělí: proč nespěchat a dát tělu čas
2. až 3. měsíc – návrat k normálu
Po skončení šestinedělí se tělo pomalu vrací do normálního režimu. Může se vrátit menstruace, to je ale individuální (absence krvácení však neznamená, že nemůže žena otěhotnět).
Tělo se začíná vracet do své původní formy, a to i bez cvičení. Obvykle novopečená maminka hubne přirozeně zhruba kilo za měsíc.