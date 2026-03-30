Po měsících vleže hledal nejlepší lázně na záda. V Teplicích získal víc, než čekal

Po úrazu a operaci páteře strávil čtyřiačtyřicetiletý Michal tři měsíce téměř bez pohybu. Když konečně mohl začít rehabilitovat, chtěl pro svá záda to nejlepší. Výběr lázní proto nechtěl nechat náhodě. „Proč Teplice? Jednoduše jsem je vyhodnotil jako nejlepší volbu,“ říká muž, který se rozhodl pro rehabilitaci v Císařských lázních.
Jako plánovací typ začal řešit rekonvalescenci ještě na lůžku v nemocnici. „Když mi doktor na JIPu oznámil, co mě čeká, začal jsem hned zjišťovat, kde začnu rehabilitovat. Měl jsem nárok na komplexní lázeňskou péči do roka, ale nechtěl jsem čekat,“ vysvětluje Michal.
Z výletů, které s rodinou podnikl za posledních dvacet let, měl o českých lázních přehled a věděl, co hledá. Klíčové pro něj byly pohybové indikace, hlavně léčba zad, a termální minerální voda. Po měsících izolace v nemocnici a doma navíc hledal místo, kde je kam jít a co vidět – a v tom mu Teplice vyšly jako ideální místo.
Zlatá teplická kombinace
Začátek rehabilitace nebyl pro Michala, jak sám přiznává, vůbec snadný. Budoucí návrat do pracovního procesu se mu navíc zpočátku zdál jako nedosažitelný cíl, protože mu základní cviky vůbec nešly. Postupně však s pomocí fyzioterapeutek začal odkrývat, které svaly má po operaci a měsících klidu oslabené nebo zkrácené. Pod jejich vedením se učil principy běžných pohybů, které tělu místo bolesti přinášejí užitek. „Překvapilo mě, že k nastartování regenerace stačí i zdánlivě prosté věci – například správný posed a aktivní zapření o dlaně a paty,“ vypráví Michal.
Cvičení v tělocvičně doplňovaly procedury využívající místní termální pramen. Michalův denní rozvrh zahrnoval hydromasáže nebo vířivky, ale nejvíc si pochvaloval takzvanou zlatou kombinaci. Jde o intenzivní prohřátí těla v termální koupeli, na které okamžitě navazuje ruční masáž. Právě tato procedura patří v Teplicích k nejoblíbenějším, protože dokáže ztuhlé svaly uvolnit mnohem efektivněji než samotná masáž.
Svalová horečka jako důkaz pokroku
První dny byly pro tělo šokem. Únava po procedurách byla zpočátku obrovská, ale postupně ji vystřídal pocit narůstající síly. Michal se musel naučit úplně nové principy práce s tělem – od bráničního dýchání až po cviky akrální koaktivační terapie, které vycházejí z přirozeného pohybového vývoje dětí. „Ze začátku jsem měl i svalovou horečku,“ přiznává Michal.
Důležité bylo vypilovat techniku tak, aby ji mohl bezchybně opakovat i po návratu domů. Po dvou týdnech už se mohl posunout ke složitějším prvkům a s každým dalším dnem cítil v zádech větší jistotu.
Rytmus lázeňského dne
Michalovy dny v Teplicích měly svůj pevný řád, ale bez zbytečného spěchu. Po snídani a dopoledních procedurách následoval oběd, odpolední terapie a cvičení. Michal si pochvaloval, že si v lázeňském prostředí dokázal úplně přenastavit vnímání času. „Celý den jsem měl vyplněný, ale žádný uhnaný trysk. Všechno šlo pěkně krok za krokem v naprosté pohodě,“ vzpomíná.
Jedním z vrcholů dne byl termální bazén v samém středu teplických Císařských lázní. Prostor dýchá historií – na stěnách lze číst letopočty a jména slavných hostů, zatímco nad hladinou dominuje monumentální lustr připomínající vojenské vyznamenání. „Byl to ideální čas na relaxaci. Vždy se nás v bazénu sešlo tak akorát, aby si člověk mohl v klidu zaplavat a nechat na sebe působit tu atmosféru,“ popisuje Michal.
Kromě síly přírody a cvičení pomáhaly s hojením i moderní metody – lokální termoterapie, solux nebo laser na jizvy. Po zákroku totiž Michalovi na zádech zůstala dvaceticentimetrová jizva, která vyžadovala speciální péči. „Laser je nenápadný, ale tkáním při hojení viditelně pomáhá. Dokonce i ty komplimenty v bazénu – máte to krásný – mě potěšily,“ směje se Michal.
Změna přístupu k tělu
Za nejzásadnější přínos Michal považuje fakt, že se v lázních naučil se svým tělem skutečně pracovat. Rehabilitaci dnes nevnímá jako jednorázovou záležitost, ale jako vklad do budoucna. „Díky procedurám a cvičení věřím, že se dostanu do lepší kondice než před úrazem. Učím se udržovat tělo aktivní a připravené na běžný život,“ říká s tím, že mu pobyt vrátil ztracenou jistotu.
Motivace mezi lidmi
Kromě odborné péče si Michal cení i psychického restartu. Po měsících izolace mezi čtyřmi stěnami pro něj bylo klíčové vrátit se do společnosti a trávit čas v lázeňských parcích či zámecké zahradě. „Vidět ostatní hosty, jak se těší ze života a dělají pokroky, je neuvěřitelně motivující,“ přiznává. Přátelské prostředí a kontakt s lidmi – od spolupacientů až po personál – pro něj byly stejným lékem jako termální voda. „Císařské lázně mi daly všechno, co jsem k návratu naplno do života potřeboval. To je pro mě ta největší odměna,“ uzavírá svůj příběh.