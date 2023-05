Nemocné po covidu občas sužuje i mozková mlha, říká pneumoložka Koziar Vašáková

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Martina Koziar Vašáková: Kdyby lidé přestali kouřit, byl by karcinom plic vzácným onemocněním - I dnes jsou v nemocnici hospitalizováni pacienti se závažným průběhem covidu a poškozením plic. „Neexistuje léčba, která by suverénně dokázala vyléčit nemocné s covidem,“ říká pneumoložka Martina Koziar Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. A vysvětluje, jaké si dál neseme následky covidové pandemie i to, proč se lékařům stále hůře daří léčit tuberkulózu.