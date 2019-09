Poraďte si s PMS pohybem. Vsaďte na jógu, chůzi nebo plavání

Zní to neuvěřitelně, ale vědci napočítali víc než sto padesát příznaků PMS. Mezi nejčastější patří podrážděnost, náladovost, úzkost, poruchy spánku, depresivní nálady, neschopnost se soustředit, urputné bolesti břicha a hlavy, otoky kotníků a očních víček, nepříjemné pnutí v prsou, nevzhledné pupínky, nadýmání, pocit plnosti, ale také neobvyklý hlad nebo nadměrná žízeň.

Vyzrajte na mučivou menstruaci Bolesti zmírníte správným cvičením

Menstruační cyklus zahrnuje čtyři fáze. Během prvních dvou je hladina hormonů stabilní, ve třetí fázi (období ovulace) se začínají shromažďovat ženské pohlavní hormony estrogen a progesteron, které významným způsobem ovlivňují celý cyklus. Nastane-li mezi nimi nerovnováha, objeví se problém v podobě PMS.

Při převaze estrogenu bývají ženy hodně nervózní a podrážděné nebo trpí úzkostnými pocity. Dominuje-li progesteron, jsou víc unavené a mají sklon k depresivním náladám.

Proti PMS bohužel neexistuje žádná stoprocentně úspěšná léčba, takže je především na vás, jak si poradíte. Jestli se rozhodnete jenom tiše trpět, nebo se s tím pokusíte něco udělat.

Napětí odstraní krátký relax

Ačkoliv to může znít nelogicky, na problémy spojené s PMS výborně zabírá pohyb. Cvičení je jednou z věcí, na kterou během svých dnů nemá většina žen ani pomyšlení, záleží však na tom, o jaký druh pohybu jde.

Vyrazit na lekci zumby nebo na brusle je samozřejmě nesmysl. Místo aerobních aktivit si dopřejte procházku přírodou, rekreační plavání nebo jógu. Zkrátka něco při čem se vaše tělo i duše příjemně zrelaxují.

I pouhá půlhodinka stačí k tomu, aby došlo k vyrovnání toků energií v těle a vy jste se tak zbavila nervozity, stresu a napětí. Při cvičení však nedělejte nic, co by vám bylo nepříjemné, nesnažte se přemáhat, nespěchejte a cvičte tempem, které vám vyhovuje.

Slyšela jste už o hormonální józe? Ta je pro ženy trpící PMS či bolestivou menstruací jako stvořená. Pravidelné cvičení napomáhá k odstranění bolestí a křečí, působí jako prevence zadržování vody v těle, tiší migrény a zmírňuje emoční výkyvy. Jde o velmi účinný způsob, jak přirozenou cestou harmonizovat hormonální systém.

Cvičit mohou i ženy, které příznaky PMS netrápí – v rámci prevence, aby se tak do budoucna vyhnuly případným problémům. Pokud je to to možné, cvičte každý den, s výjimkou prvních dnů menstruace, nebo aspoň třikrát až čtyřikrát do týdne. Za tři až čtyři měsíce byste na sobě měla pozorovat výrazné zlepšení. Existuje celá řada cviků, které zmírňují příznaky PMS a bolest během menstruačních dnů.