Plodnost a lži kolem ní: mladí problém nemají a kouření nevadí

Doplatit na to mohou zvláště mladí lidé, kteří se dají nejochotněji obalamutit. Téměř dvě třetiny z nich se například domnívají, že pravděpodobnost přirozeného početí v době ovulace je přibližně 50–100 procent. Ve skutečnosti nedosahuje v této době nebo jeden až tři dny před ní víc než třiceti procent, což není zas tak moc.

Stejně tak je zažitým mýtem to, že nebude problém mít dítě ve čtyřiceti letech a později. V tomto věku se to ale už podaří jen dvaceti procentům žen, po pětačtyřicítce jen deseti. Navíc to s sebou nese zvýšená rizika pro matku i plod či dítě. Ani umělé oplodnění neumí zázraky. A někdy pak zbudou párům toužícím po miminku jen oči pro pláč.

Informovanost v oblasti rozmnožování a plodnosti je podle odborníků zásadní. Právě pro to, že jde o tak přirozenou věc, to málokdo v mládí bere vážně. Lékaři přitom vědí, že právě tato doba má zásadní vliv na rozhodování o plánování rodičovství.

„Páry ovšem často vycházejí z mylných domněnek a případný problém s neplodností si nepřipouštějí, ani když se jim řadu let nedaří otěhotnět. Chceme to změnit,“ vysvětluje lékař Štěpán Machač, garant projektu Moje reprodukční zdraví a odborník na léčbu neplodnosti. Ten má být odpovědí na celoevropský trend klesající porodnosti.

Problémy s početím má každý šestý pár

Co tedy odborníci mladým doporučují? Jednoduše být alespoň v tomto ohledu zodpovědní a trochu přemýšlet. O případném rodičovství by podle nich měli začít uvažovat několik let dopředu a zohlednit svůj životní styl.

„Jestliže se žena v 35 letech rozhodne, že chce mít dítě, a teprve na tom začíná pracovat, je to pozdě. V této době už se jí snižuje kvalita vajíček a úměrně s tím klesá i šance na otěhotnění,“ varuje lékař Machač.

Situace je skutečně vážná. Problémy s plodností totiž dnes přiznává přibližně každý šestý pár. Za posledních deset let se počet cyklů, jež mají vést k léčbě neplodnosti, téměř zdvojnásobil. Pomoc reprodukčních klinik vyhledávají stále starší páry. „Často k nám přijdou lidé, kteří očekávají, že se úspěšnost umělého oplodnění pohybuje kolem osmdesáti až devadesáti procent,“ říká Tomáš Bagócsi, lékař z reprodukční kliniky Reprofit.

Jak už jsme řekli, je to nesmysl. Ideální věk pro otěhotnění vždycky byl a zůstává mezi 22–24 lety. V Česku přitom vystoupal průměrný věk prvorodiček nad 30 let, což je opravdu hodně.

Odborníci se shodují, že po jednom roce marných pokusů o otěhotnění je vhodné dohodnout si konzultaci s lékařem. „S neplodností, která je způsobena různými zdravotními komplikacemi, si umíme poradit. Mnohem častěji však před sebou máme zdravý pár ve věku kolem 40 let, kterému se nedaří otěhotnět jen kvůli vyššímu věku,“ doplňuje lékař Machač. A to je věc, kterou by on i jeho kolegové v budoucnu rádi změnili.