Jednoduché řešení v podobě vložek do bot problémy s plochou nohou nevyřeší. Odlehčí noze, uleví od bolesti, ale nezmění podstatu plochonoží. „Jakmile bolesti ustoupí, vložky musejí z bot pryč. Jejich dlouhodobé nošení nohám neprospívá,“ varuje Rastislav Hromádka z Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Jaké cviky posílí nožní klenbu? A proč nohám vadí nejen vysoké podpatky, ale i trvalé nošení tzv. barefootové obuvi?
Existují nádherné studie, jež dokazují, že v populacích, které po druhé světové válce začaly hromadně nosit boty (například v Jižní Koreji), se výrazně zvýšil výskyt vad chodidel.