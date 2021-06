Plicní embolie ohrožuje i zdravé. Varovat vás může úzkost i bušení srdce

Krevní sraženina dokáže napáchat pěknou škodu v celém těle. Pokud se dostane do plic, což se stává právě při plicní embolii, riziko se stupňuje. Pokud je malá a přijde se na ni včas, většinou vám žádné následky nezůstanou. Ovšem když ne, může to skončit i tragicky.

„Až třetina z těch, kdo se neléčí brzy a žijí se sraženinou delší dobu, nakonec zemře,“ varuje studie odborníků z Mayo Clinic. Velké škody umí způsobit i ve chvíli, kdy napadne pacienta s koronavirovou nákazou. Plíce totiž ještě více oslabí a to může být fatální. Aby s ní člověk mohl bojovat, musí ji především rozeznat.

Pomůže cvičení i správný pitný režim

Příčinou jejího vzniku může být například dědičnost, důvody jsou ale i jiné. „Může se jimi stát i zranění či jiné poškození organizmu,“ přibližuje lékař Daniel Murrell s tím, že už jen delší přítomnost sádry na některé z končetin může odstartovat problém.

Také se můžete dostat do skupiny obyvatel, kteří jsou prostě víc ohroženi. „Jsou to například těhotné a rodící ženy. Dále pak s emboliemi častěji bojují obézní lidé a kuřáci,“ vypočítává odborník.

Poslední příčina je nejzákeřnější a může postihnout každého. Jedná se totiž o nečinnost. Není to ale ta, která zahrnuje celkovou lenost a pasivní způsob života. I když jste velmi aktivní, můžete třeba absolvovat dlouhý let (samozřejmě v jiné době) nebo třeba jenom sedět dlouhou dobu bez hnutí s nohou přes nohu.

Projevy plicní embolie Navenek může zprvu vypadat jako něco zcela jiného. Ale nenechte se mýlit. Projevuje se vždy stejně. Mezi hlavní symptomy se řadí: úzkost, chladná a namodralá kůže, bolest na hrudi (může se rozšířit na záda, ruce, krk, ramena i čelisti), časté mdloby, nepravidelný srdeční tep, zrychlené dýchání, zuřivý tlukot srdce, nervozita a nesoustředěnost, plivání krve, slabý pulz.

„Stejně tak se plicní embolie náhle objevila u jedinců, kteří museli ležet na posteli třeba po operaci. I tady je potřeba si dávat pozor,“ varuje Daniel Murrell. Stejně tak je dobré mít na paměti svůj věk. Po šedesátém roce života se riziko embolie zvyšuje.

Nemoc se posléze projevuje pomalu a často jsou její symptomy zaměňovány za jinou chorobu. I proto se mnohdy stane, že se na ni nepřijde včas. Proto je lepší snažit se chovat tak, abychom problémům předešli.

Prvním krokem k prevenci je v tomto případě pravidelné cvičení. I když se nemůžete hýbat kvůli tomu, že jste třeba připoutáni na lůžko a zotavujete se s z jiných potíží, hýbejte aspoň chvíli rukama a nohama. Stačí pár minutek každou hodinu – už to pomůže.

Když víte, že budete dlouho sedět nebo ležet, vezměte si raději kompresní ponožky. Ty seženete v lékárnách za cenu kolem 300 korun. Také dostatečně pijte – zvláště vodu a stoprocentní ovocné a zeleninové šťávy. Vyvarujte se přemíry kofeinu a alkoholu.

Snažte se také co nejméně kouřit, a pokud sedíte, zkuste to s nohama vedle sebe a nikoli překříženýma.

Nenoste upnuté prádlo ani oblečení. Nechte tělo dýchat a nestlačujte ho. No a co, že se tak občas nějaký ten faldík ukáže. Myslete na své zdraví. Pokud jste k tomuto problému náchylní, udělejte si čas a aspoň dvakrát denně si dejte na půl hodinky nohy nahoru. To není tak špatný postup, ne? Občasný relax potřebuje přece každý.