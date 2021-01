Kdyby nebyl covid-19, byla by chřipková epidemie, říká plicní specialista

Co je v dnešní době pro plíce největší hrozbou?

Kouření. Kdyby člověk přestal kouřit, velká část plicních nemocí by nevznikla. A pokud by choroby vznikly, rozhodně by se nezhoršovaly.

Jaké jsou první signály, že s plícemi není něco v pořádku?

Když si začneme uvědomovat, že máme plíce, a musíme se soustředit na dýchání. Pokud je člověk zdravý, o orgánu vůbec neví. Přijímání kyslíku i vydechování oxidu uhličitého mu přijde naprosto přirozené.