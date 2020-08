Muž se nesmířil s pleší. Za třináct transplantací vlasů utratil miliony

Bujná kštice byl v jeho případě běh na dlouhou trať. Celkem prodělal třináct transplantací. Několikrát se zákrok nepovedl, nebo byla transplantace provedena špatně a vlasy byly na hlavě nepřirozené. Nápravných procedur měl nespočet. Přesto nelituje let strávených u lékařů a nyní je s porostem hlavy spokojený.

„Ztráta vlasů se velmi podepsala na mé psychice a sebevědomí. V zoufalství jsem nejprve vyzkoušel různé rady, triky a procedury. Ve finále bylo jasné, že se transplantaci vlasů nevyhnu,“ sdělil v pořadu This Morning.

Ceny transplantace vlasů jsou na klinikách ve Velké Británii různé. Pohybují se od pěti do osmi tisíc liber. Dnes už ví, že čím nižší cena, tím horší výsledek. „Utracených peněz nelituji. Stálo to za to. Cesta byla náročná, ale kdybych se měl rozhodovat znovu, opět bych byl pro transplantace,“ tvrdí. Myslí si, že vlasy jsou pro muže velmi důležité a obdivuje všechny, kteří se smíří s pleší.

„Transplantace může trvat i deset hodin. Sedíte na křesle a čekáte, až se zákrok provede. Je to dlouhá doba, ale stojí za to. Mnohem ví traumatizující je mít pleš,“ myslí si.

Svůj příběh zveřejnil, aby se muži nebáli stát si za svým a prosadit si transplantaci vlasů, pokud nejsou spokojení s jejich ztrátou. Podle něj jsou procedury v případě žen normální a obvyklé a u mužů se na ně stále nahlíží jako na něco nepochopitelného. Podle Spencera by právě transplantace vlasů měla být stejně přirozená jako zvětšení rtů nebo prodlužování vlasů u žen.