Milena se styděla jít na pláž. Po půl roce je o 19 kilogramů lehčí

„Samotný pohled do zrcadla, to byla hrůza, už mě vůbec nebavilo se oblékat. I přesto, že jsem jednotlivé kousky všemožně kombinovala, sama sobě jsem se nelíbila. Krásné šaty, sukně a kalhoty se neúprosně zmenšily a bylo nad slunce jasné, že tentokrát to už není tím, že by se srazily v pračce. A nakupovat nové věci mě nijak nebavilo, protože zrcadla ve zkušebních kabinkách byla nemilosrdná. Bylo jasné, že jsem pěkně přibrala!“ posteskla si Milena, která navíc trpěla i bolestmi nohou a zad.

Pár triků Mocné bylinky

Metabolismus urychlují také některé bylinky, například rukola, máta a stévie. Ta vám navíc plně nahradí cukr. Nespěchejte

Ani proces hubnutí není vhodné uspěchat, neměňte svůj životní styl komplexně a naráz, ale postupně.

„Přes špek na břiše se mi špatně ohýbalo, zadýchávala jsem se při chůzi do kopce. Omezení jsem kvůli nadváze cítila na každém kroku. Z dovolené, na niž jsme se s mužem rozhodli po dvaceti letech vyrazit, se stala noční můra. Strašně jsem se styděla vyjít v plavkách mezi lidi na pláž. Tak jsem sama ze sebe byla znechucená. A to se samozřejmě podepisovalo i na mé náladě.“

„Kvůli vnitřní nespokojenosti jsem často byla pěkně podrážděná. Všude se mluví a píše o tom, že člověk se má mít rád takový, jaký je. Já ale bohužel cítila znechucení, zoufalství a vztek. A s tím jsem prostě musela něco udělat,“ dodává příjemná dáma, která v té době vážila devadesát tři kilo a nechtěla to dotáhnout až na metrák. V tu chvíli si vzpomněla na svou známou, která prošla nádhernou proměnou díky tomu, že využila odbornou pomoc.

Žádné „zakázané jídlo“

„Právě ta mi dala tip na výživovou poradkyni Zuzanku Vostárkovou. Na nic jsem nečekala a hned jsem do poradny zavolala. A krátce nato se v ní objevila osobně. Nestačila jsem se divit, jaké bylo složení mého těla, které ukázal speciální přístroj InBody. Byla to přímo katastrofa! Bylo až k neuvěření, kolik se do mě vešlo tuku. Už jsem si nepřipadala jako velryba, ale spíš mamut.“

„Zuzka mi všechno vysvětlila a dala mi přesné instrukce. Hlavně mě ale nadopovala chutí, elánem a celkovou motivací. Celou dobu mě maximálně podporovala,“ pochvaluje si Milena.

V té době pravidelně chodila na kontroly a byla s poradkyní v kontaktu i mimo ně. „Věděla jsem, že jí mohu kdykoli zavolat. Toho jsem využila, když se mi nedostávalo motivace nebo jsem se chystala spořádat celou tabulku čokolády. Zuzka mě vždycky během chvilky vrátila zpět na správnou cestu. Vědomí, že na to nejsem sama a mám tahouna, mi hodně pomohlo, jinak bych to asi nezvládla. A když se dostavily první výsledky, začalo mě hubnutí i bavit,“ vypráví Milena.

Manžel a dcera jen žasli, jak její kila mizí a spolu s tím se zlepšuje taky její nálada. „K tomu mi dopomohlo zejména nové stravování. Víc vařím v páře, dusím a jen minimálně solím. Zuzka mě navíc naučila, že neexistuje ‚zakázané jídlo‘. Něco si ale dám jen občas. Třeba kousek čokolády, když na ni dostanu velkou chuť. Jím pravidelně a cítím se skvěle. Vím, že mám Zuzku, ke které stále jezdím na kontroly, a to i přesto, že si svou krásnou váhu nějaký ten pátek držím. Už nikdy nedopustím, abych byla zase jako koule,“ raduje se Milena, které se podařilo shodit úctyhodných devatenáct kilogramů. K tomu jí samozřejmě pomohl i pravidelný pohyb.

Na procházku s buldočky

„Máme zahrádku, kterou od jara do podzimu s radostí zvelebuju. S nižší váhou mi najednou všechno jde mnohem líp,“ libuje si dnes už štíhlá dáma.

Jejím domovem je baráček po babičce, kde odmala trávila každé prázdniny. „Byla jsem tady šťastná. Babička byla prostě milovaná babička. Váhu jsem v té době měla docela normální. Zakulacovat jsem se začala až v dospívání, prý vlivem genů. V té době jsem taky poznala svého manžela. Má baculatá postava mu zřejmě moc nevadila, mě ale trápila hodně. Vyložená hrůza bylo těhotenství,“ vrací se do minulosti Milena, která na svět přivedla dvě děti, Ivetku a Zdendu.

„Ani po jednom porodu mi kila nešla dolů. V té době jsem vyzkoušela hodně diet, ale vždycky se dostavil jojo efekt. Ztracená váha se mi po určité době vrátila,“ vybavuje si žena narozená ve znamení Panny, která je teď konečně spokojená.

„Ráda se oblékám. Úměrně věku si můžu vybrat pěkné šaty, kalhoty i trička. Najednou mám pocit, že mi všechno sluší,“ usmívá se dnes paní Milena, kterou v létě čeká dovolená u moře, na níž prý všechny své nové kousky vystřídá. „Už teď se na to moc těším. Stejně jako na odpočinek, procházky a mořský vzduch.“