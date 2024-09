Plavání během menstruace už není tabu. Jak fungují menstruační plavky

Mnoho žen stále věří, že koupání během menstruace představuje zdravotní riziko. Tento mýtus zřejmě vznikl ještě v době, kdy nebyly k dispozici moderní menstruační pomůcky jako tampony nebo třeba menstruační plavky.

„Kolem koupání během menstruace panuje řada přesvědčení, která nejsou nijak vědecky podložená,“ upozorňuje gynekoložka Táňa Glosová. „Zda se při menstruaci koupat, či nikoliv, je na každé ženě. Někdo je náchylnější k infekcím, někomu to vůbec nevadí,“ dodala.

Jedním z častých mýtů je, že žena může v bazénu chytit infekci. „Kanálek je opravdu víc otevřený, ale že by se voda dostala do dělohy, to jen těžko. Jsou tam obranné mechanismy, hlen kolem čípku, který dělohu chrání,“ uvádí gynekoložka Táňa Glosová.

Voda by se podle ní do pochvy teoreticky mohla dostat, a pokud by byla špinavá, problémy by mohla způsobit. „Ale nikdy jsem se nesetkala s pánevním zánětem po koupání ve vodě,“ podotýká. Zdůrazňuje však, že je vždy klíčové přihlédnout k celkovému zdravotními stavu dané ženy.

Obavy z křečí? Ty mít nemusíte

Riziko infekce močových cest nebo podráždění kůže zvyšuje koupání ve znečištěné vodě, podobně jako nošení mokrých plavek po dlouhou dobu. Tato rizika se ale nevztahují jen na dobu, kdy máte menstruaci. Jedním z mýtů byla mylná informace, že při koupání může do dělohy natéct voda. Jenže i to je nesmysl.

Nejdůležitější podle ní zůstává nenechávat si stejný tampon po koupání celý den a převléct si mokré plavky. Někomu však problémy nezpůsobí ani to. „Všechno je individuální,“ zdůrazňuje.

Za rizikový faktor byly považované také menstruační křeče. Nicméně tímto tématem se už v roce 1994 zabývali vědci z Harvardu a v Harvard Health Publications zveřejnili výsledky svého výzkumu, který nezjistil jedinou negativní souvislost běžného rekreačního plavání a menstruace.

Pokud máte obavy z křečí, které má podle výzkumů pravidelně až 70 procent žen, pravidelné cvičení o délce 30 minut třikrát týdně je může pomoci zmírnit už po osmi týdnech. A plavání je skvělý způsob, jak v létě začít.

Plavky jako alternativa či pojistka

„Mnoho žen je přesvědčených, že se během menstruace nesmí koupat, protože jim hrozí větší riziko infekce. Dále si myslí, že výtok krve umožní dostat se různým nečistotám dovnitř nebo, že když je čípek otevřený, může se voda dostat dovnitř. Ani jedno z toho není pravda,“ potvrzuje zakladatelka e-shopu Maluna Ilona Bittnerová. Ta se specializuje na menstruační potřeby právě jako kalhotky či plavky.

Plavat s vložkou samozřejmě vhodné není, protože nasákne velké množství vody a krev pak už neabsorbuje. Kalíšky či tampony pak nemusí být některým ženám příjemné a další se při silné menstruaci mohou bát protečení. V současné době jsou tedy plavky buď alternativním řešením, nebo pojistkou.

Bittnerová zároveň zdůrazňuje, že čípek během menstruace není otevřený tak, aby mohlo cokoli téct do dělohy. „Menstruační krev nepravidelně odtéká přes děložní čípek do pochvy – ta sama nijak nekrvácí. A ani riziko výskytu jakýchkoliv intimních problémů není při menstruaci vyšší,“ říká.

Časté jsou také obavy, že by by menstruační krev mohla kontaminovat vodu v bazénu. Ta je však přísně dezinfikovaná, a i kdyby se krev uvolnila, bylo by jí tak malé množství, že by to neovlivnilo hygienu.

Plavky v tomto případě fungují spolehlivě. Uvnitř se nachází vložka, která absorbuje krvácení během pobytu ve vodě i mimo ni. Plavky navíc mají nepropustnou vrstvu, která zadržuje krev uvnitř. Vymyje se až poté doma v pračce, podobně jako krev z menstruačních kalhotek.

„Když se krev uvolní, savý klín vložky ji absorbuje. Z plavek se také nic nevymývá do okolní vody,“ dodává Bittnerová. Jsou určeny pro slabší i silnou menstruaci a lze je kombinovat s dalšími menstruačními pomůckami.